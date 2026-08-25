Sportlövészet: magyar arany és bronz vegyes csapatban az U18-as Eb-n
A magyar pisztolyosok arany- és bronzérmet nyertek vegyes csapatban az U18-as Eb-n.
Az U18-as sportlövők tallinni 25 és 50 méteres Európa-bajnokságán kedden újabb két magyar érem született.
A 25 méter pisztoly vegyes csapat versenyszámban
aranynak örülhetett Németh Anna Janka és Hajdu Csongor duója,
miután a döntőben 13:7-re legyőzte ukrán ellenfelét. Ugyanitt a bronzmeccsen Zsigmond-Selyeby Ágnes és Gelencsér Zsombor kettőse bizonyult jobbnak 13:11-re a házigazda észt párosnál.
A versenyszámban öt ország indított összesen tizenegy duót.
(Kiemelt fotó: MSSZ)
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