Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: magyar arany és bronz vegyes csapatban az U18-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.25. 14:59
null
Címkék
Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A magyar pisztolyosok arany- és bronzérmet nyertek vegyes csapatban az U18-as Eb-n.

Az U18-as sportlövők tallinni 25 és 50 méteres Európa-bajnokságán kedden újabb két magyar érem született.

A 25 méter pisztoly vegyes csapat versenyszámban

aranynak örülhetett Németh Anna Janka és Hajdu Csongor duója,

miután a döntőben 13:7-re legyőzte ukrán ellenfelét. Ugyanitt a bronzmeccsen Zsigmond-Selyeby Ágnes és Gelencsér Zsombor kettőse bizonyult jobbnak 13:11-re a házigazda észt párosnál.

A versenyszámban öt ország indított összesen tizenegy duót.

(Kiemelt fotó: MSSZ)

Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: remekül védő fiatal kapusok az NB I 5. fordulójában

Utánpótlássport
9 órája

Ökölvívás: a maximumot adták a magyarok az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
22 órája

Sportlövészet: Magyar arany, ezüst és bronz az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 15:55

A hónap utánpótlásedzője: Sótonyi László a júliusi díjazott

Utánpótlássport
Tegnap, 13:48

Vízilabda: vb-negyedik az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
2026.08.23. 21:00

Öttusa: ezüstérmes a vegyes váltó az U15-ös vb-n

Utánpótlássport
2026.08.23. 19:46

Birkózás: öt magyar érem a pozsonyi U20-as vb-n

Utánpótlássport
2026.08.23. 17:54

Sportlövészet: ezüstérmes a puskás fiúcsapat az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.23. 15:47