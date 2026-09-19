Sportlövő Masped-kupa: két magyar bronzéremmel zárult a verseny

A viadal eredményközlője alapján a női kétnapos, 30+30 lövéses alapversenyében az olimpiai bronzérmes Major Veronika 589 körös kiváló eredménnyel a második helyen végzett a francia Héloise Fourre (590 kör) mögött, míg Fábián Sára Ráhel 580 körrel a hatodik helyen került fináléba. Ott Major 31 találattal lett harmadik úgy, hogy 45 lövés után, amikor már csak hárman voltak versenyben, az olasz Cristina Magnanival azonos eredménnyel állt, s az olasz szétlövésben bizonyult jobbnak nála. Fábián 35 lövés után az ötödik helyen búcsúzott, 21 találattal. A számot a francia Camille Jedrzejewski nyerte meg.

A férfi gyorstüzelő pisztolyosoknál szintén kétnapos alapversenyt rendeztek. A 30+30 lövés során Rédecsi Máté teljesített a legjobban 579 körrel, míg Nagy Ákos Károly 573-mal a negyedik lett. A döntőben utóbbi volt a jobb, 23 ponttal a harmadik helyen fejezte be a versenyt, míg honfitársa 20 ponttal a negyedik pozícióban végzett. A számot a lengyel Jakub Rosa nyerte 29 ponttal, szétlövés után, mely során a brit Sam Gowint múlta felül.