Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Paks 0–0

Ismét Gledura győzelmével lett meg a csapatsiker, Izrael is kipipálva a sakkolimpián

R. P.R. P.
2026.09.19. 17:11
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Gledura Benjámin már a második partiját nyerte meg a sakkolimpián (Fotó: Kovács Péter)
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Bánusz Tamás sakk Nomin-Erdene Davaademberel sakkolimpia Gaál Zsóka Rapport Richárd Papp Petra Lázárné Vajda Szidónia Gledura Benjámin Dudin Gleb
Negyedik mérkőzését is megnyerte a magyar válogatott a nyílt tornán a szamarkandi sakkolimpián. Három döntetlen mellett Gledura Benjámin győzött, így Balogh Csaba csapata 2.5:1.5-re verte meg Izraelt. A nőknek nem volt esélyük Kínával szemben.

A nyílt tornán a mieinknél ezúttal az első három fordulót végigjátszó Lékó Péter kapott pihenőt Balogh Csaba szövetségi kapitánytól, így Rapport Richárd mögött Gledura Benjámin ült asztalhoz a második táblán.

Elsőként az újonc Dudin Gleb játszmája ért véget, sötéttel osztozott meg a ponton a nagyon rutinos Ilja Szmirinnel.

Másodikként Gledura végzett, világossal 44 lépésben legyőzte Avital Boruhovszkijt! A 27 éves egri nagymester a nyitó körben váratlan vereséget szenvedett Málta ellen, de azóta két győzelmet is szállított, és jelentős szerepet vállalt abban, hogy a nyílt tornán Magyarország továbbra is hibátlan.

Merthogy a másik két parti Izrael ellen döntetlennel ért véget: Bánusz Tamás és az éltáblán Rapport Richárd is megosztozott a ponton ellenfelével. Így az előző körökhöz hasonlóan a magyar válogatott ismét minimális arányban, 2.5:1.5-re nyert, tehát a maximális 8 csapatpontnál jár.

A nőknél Kína lényegesen esélyesebbnek számított Galyas Miklós csapatánál, az éltáblán a 2550-es értékszámú Csu Csin-errel, aki a férfiaknak is kemény ellenfél. Most Gaál Zsóka vette fel ellene a harcot, de a kínai igazolta a papírformát, és megnyerte a játszmát.

Papp Petra sem bírt ellenfelével, így a két, sötét színnel játszott parti után az ázsiaiak 2:0-ra vezettek.

Lázárné Vajda Szidónia és a korábban Mongóliát képviselő Nomin-Erdene Davaademberel nagyot küzdött a két világos színnel játszott táblán. Utóbbi nagy csatában remizett, így nem lett teljes kiütés a vége.

SAKK
46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
Nyílt torna, 4. forduló
Magyarország–Izrael 2.5:1.5
Makszim Rodstejn (2576)–Rapport Richárd (2726) döntetlen
Gledura Benjámin (2620)–Avital Boruhovszkij (2529) 1:0
Jahli Szokolkovszkij (2546)–Bánusz Tamás (2587) döntetlen
Dudin Gleb (2560)–Ilja Szmirin (2578) döntetlen
Az állás: később

Női torna, 4. forduló
Kína–Magyarország 3.5:0.5
Csu Csin-er (2550)–Gaál Zsóka (2357) 1:0
Lázárné Vajda Szidónia (2289)–Szung Jü-hszin (2457) 0:1
Lu Miao-ji (2371)–Papp Petra (2283) 1:0
Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Csaj Mo (2336) döntetlen
Az állás: később

 

Bánusz Tamás sakk Nomin-Erdene Davaademberel sakkolimpia Gaál Zsóka Rapport Richárd Papp Petra Lázárné Vajda Szidónia Gledura Benjámin Dudin Gleb
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