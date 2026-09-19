Ismét Gledura győzelmével lett meg a csapatsiker, Izrael is kipipálva a sakkolimpián

A nyílt tornán a mieinknél ezúttal az első három fordulót végigjátszó Lékó Péter kapott pihenőt Balogh Csaba szövetségi kapitánytól, így Rapport Richárd mögött Gledura Benjámin ült asztalhoz a második táblán.

Elsőként az újonc Dudin Gleb játszmája ért véget, sötéttel osztozott meg a ponton a nagyon rutinos Ilja Szmirinnel.

Másodikként Gledura végzett, világossal 44 lépésben legyőzte Avital Boruhovszkijt! A 27 éves egri nagymester a nyitó körben váratlan vereséget szenvedett Málta ellen, de azóta két győzelmet is szállított, és jelentős szerepet vállalt abban, hogy a nyílt tornán Magyarország továbbra is hibátlan.

Merthogy a másik két parti Izrael ellen döntetlennel ért véget: Bánusz Tamás és az éltáblán Rapport Richárd is megosztozott a ponton ellenfelével. Így az előző körökhöz hasonlóan a magyar válogatott ismét minimális arányban, 2.5:1.5-re nyert, tehát a maximális 8 csapatpontnál jár.

A nőknél Kína lényegesen esélyesebbnek számított Galyas Miklós csapatánál, az éltáblán a 2550-es értékszámú Csu Csin-errel, aki a férfiaknak is kemény ellenfél. Most Gaál Zsóka vette fel ellene a harcot, de a kínai igazolta a papírformát, és megnyerte a játszmát.

Papp Petra sem bírt ellenfelével, így a két, sötét színnel játszott parti után az ázsiaiak 2:0-ra vezettek.

Lázárné Vajda Szidónia és a korábban Mongóliát képviselő Nomin-Erdene Davaademberel nagyot küzdött a két világos színnel játszott táblán. Utóbbi nagy csatában remizett, így nem lett teljes kiütés a vége.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 4. forduló

Magyarország–Izrael 2.5:1.5

Makszim Rodstejn (2576)–Rapport Richárd (2726) döntetlen

Gledura Benjámin (2620)–Avital Boruhovszkij (2529) 1:0

Jahli Szokolkovszkij (2546)–Bánusz Tamás (2587) döntetlen

Dudin Gleb (2560)–Ilja Szmirin (2578) döntetlen

Az állás: később

Női torna, 4. forduló

Kína–Magyarország 3.5:0.5

Csu Csin-er (2550)–Gaál Zsóka (2357) 1:0

Lázárné Vajda Szidónia (2289)–Szung Jü-hszin (2457) 0:1

Lu Miao-ji (2371)–Papp Petra (2283) 1:0

Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Csaj Mo (2336) döntetlen

Az állás: később