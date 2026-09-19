Nemzeti Sportrádió

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NB I: Kisvárda–Paks 0–0

NB II: már hárommal vezet a Mezőkövesd a Barcika ellen, előnyben a DVTK a Gyirmóttal szemben – ÉLŐ eredménykövető a 8. forduló mérkőzéseiről!

2026.09.19. 16:53
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Bokros Szilárdék (jobbra) ma a Gyirmót ellen javítanának (Fotó: DVTK)
Címkék
NB II 8. forduló DVTK NB II Szeged Csákvár Ajka KTE Kecskemét Nagykanizsa Kazincbarcika Diósgyőr Gyirmót labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Videoton élő eredménykövető Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 8. fordulójában öt mérkőzést játszanak szombaton. A DVTK a Gyirmótot látja vendégül, a Kecskemét a Szegedet fogadja, a borsodi rangadón pedig a Mezőkövesd a Kazincbarcikával csatázik. Az újonc Nagykanizsa a Videoton ellen növelné pontjai számát, míg a Csákvár Ajkán javítana eddig mérlegén. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, emellett minden meccsről online közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

16.00-kor kezdődött: 
FC Nagykanizsa–Videoton FC Fehérvár 1–0 (Lőrincz B. 54.) (Kiállítva: Lőrincz A. 89. – Nagykanizsa) – VÉGE ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17.00-kor kezdődött: 
FC Ajka–Aqvital FC Csákvár 0–0 – SZÜNET – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Diósgyőri VTK–Gyirmót FC Győr 1–0 (Molnár G. 17.) – SZÜNET – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 3–0 (Ottucsák 14., Rab Bence 14., Kovács P. 42.) – SZÜNET ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

KÉSŐBB
19.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!


 

NB II 8. forduló DVTK NB II Szeged Csákvár Ajka KTE Kecskemét Nagykanizsa Kazincbarcika Diósgyőr Gyirmót labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Videoton élő eredménykövető Mezőkövesd
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