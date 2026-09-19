Tizenegyesből sem ment: ikszelt az Alavésszel a Bilbao

Két középcsapat, az Osasuna és a Rayo Vallecano ütközött meg Pamplonában, ahol a hazaiak Ante Budimir révén bő negyedóra elteltével szereztek vezetést, a horvát csatár egy kipattanó labdára csapott le, és küldte azt a bal felső sarokba – ez volt a 100. gólja a La Ligában. A mezőfölényben játszó, a helyzetek minőségét tekintve is veszélyesebb vendégcsapat erőfeszítései a szünet után hoztak eredményt: az 51. percben Adria Pedrosa beadásából Sergio Camello lőtt a kapu jobb oldalába. A folytatásban is a Rayo próbálkozott többet, ám sem neki, sem a kontrára berendezkedő hazai csapatnak nem sikerült betalálni – a döntetlenért egyik fél sem kárhoztathatja a sorsot. 1–1

Túlzás lenne állítani, hogy tövig rágták a körmüket a szurkolók az Alavés bilbaói vendégjátékának első félidejében, amelyben a vendégek semmi veszélyt sem jelentettek a hazai kapura, de az „oroszlánok” sem jeleskedtek a helyzetek kialakításában, de ők legalább háromszor eltalálták a vitóriaiak kapuját. Aki azt hitte, ez a második félidőben másképpen lesz, annak csalódnia kellett: csak az Athletic előtt adódtak lehetőségek, a legnagyobb a 70. percben, amikor tizenegyest kaptak a hazaiak, ám Oihan Sancet kísérletét védte Antonio Sivera. Edin Terzic legénysége egyébként tényleg mindent megtett, hogy megszerezze a vezetést: próbálkoztak kombinációs játékkal, átlövésekkel, beívelésekkel – mindhiába, a masszív Alavés-védelemmel, illetve Siverával így sem, úgy sem bírtak. 0–0

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Osasuna–Rayo Vallecano 1–1 (Budimir 16., ill. Camello 51.)

Athletic Bilbao–Alavés 0–0

18.30: Celta Vigo–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Deportivo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Espanyol–Elche 1–3 (Chust 72. – öngól, ill. Fer Nino 26., 29., Valera 78.)

Kiállítva: Redondo (Elche, 6.)

