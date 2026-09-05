Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

Sportlövő vb-válogató: Fábián és Pekler remekelt

2026.09.05. 19:43
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Fotók: Árvai Károly, Földi Imre (archív)
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Pekler Zalán Fábián Sára Ráhel sportlövészet
A nőknél Fábián Sára Ráhel nagyszerű, 581 körös teljesítménnyel győzött a 10 méter légpisztoly versenyszámban a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett KSI-kupán, amely az első válogató volt a novemberi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A csepeli versenyző mögött a második Major Veronika 573 kört teljesített. A férfiaknál Tátrai-Fejes Miklós végzett az első helyen 573 körrel, míg a második Rédecsi Máté 567 kört lőtt.

A férfiaknál 10 méter légpuskában Pekler Zalán kiváló, 632.7 körös eredménnyel győzött. Második lett Somogyi Péter 626.7 körrel, míg Péni István már vb-résztvevőként kihagyta a válogatót. A nőknél Dénes Eszter 630.4 körrel végzett az élen. A második Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) 626.9, míg a harmadik Bajos Gitta 626.8 kört teljesített.

A KSI-kupán döntőket nem rendeztek, az alapverseny rangsorolt. Vasárnap folytatódik a 10 méteres vb-válogató, amikor már a finálékra is sor kerül.

Pekler Zalán Fábián Sára Ráhel sportlövészet
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