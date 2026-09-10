Nemzeti Sportrádió

Paralimpia 2028: megvan az első magyar kvóta!

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.10. 10:08
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Rescsik Csaba vb-ezüstje olimpiai kvótát ért (Fotó: Cél-Tudat SE/FB, archív)
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para sportlövészet paralimpia 2028 Rescsik Csaba sportlövészet
Rescsik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai Cshangvonban zajló parasportlövő-világbajnokságon, ezzel megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as, Los Angeles-i paralimpiára – adta hírül a Magyar Paralimpiai Csapat.

A vb-n, amely a paralimpia első közvetlen kvótaszerző versenye, 24 – 13 férfi és 11 női – kvótát osztanak ki.

Rescsik Csaba három puskás versenyszámban szerepel. Az R1-ben, vagyis a férfi 10 méteres légpuska álló SH1 kategóriában az első két hely ért közvetlen indulási jogot. A magyar sportoló egészen az utolsó lövésig versenyben volt az aranyéremért, amelyet végül a szlovák Radoslav Malenovsky szerzett meg 251.2 körös világcsúccsal. A Cél-Tudat SE versenyzője – aki ott volt a 2024-es párizsi paralimpián – mindössze egy tizeddel (251.1) szorult a második helyre. Az SH1 kategóriában olyan sportolók versenyeznek, akiknek alsó végtagi érintettségük van, de a fegyvert önállóan tartják.

A vb-n három sportoló képviseli Magyarországot, Rescsik mellett Dávid Krisztina (Budapesti Honvéd Sport Egyesület) és Keresztes Krisztián (Olympia Sarlóspuszta).

 

para sportlövészet paralimpia 2028 Rescsik Csaba sportlövészet
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