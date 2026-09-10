Paralimpia 2028: megvan az első magyar kvóta!

A vb-n, amely a paralimpia első közvetlen kvótaszerző versenye, 24 – 13 férfi és 11 női – kvótát osztanak ki.

Rescsik Csaba három puskás versenyszámban szerepel. Az R1-ben, vagyis a férfi 10 méteres légpuska álló SH1 kategóriában az első két hely ért közvetlen indulási jogot. A magyar sportoló egészen az utolsó lövésig versenyben volt az aranyéremért, amelyet végül a szlovák Radoslav Malenovsky szerzett meg 251.2 körös világcsúccsal. A Cél-Tudat SE versenyzője – aki ott volt a 2024-es párizsi paralimpián – mindössze egy tizeddel (251.1) szorult a második helyre. Az SH1 kategóriában olyan sportolók versenyeznek, akiknek alsó végtagi érintettségük van, de a fegyvert önállóan tartják.

A vb-n három sportoló képviseli Magyarországot, Rescsik mellett Dávid Krisztina (Budapesti Honvéd Sport Egyesület) és Keresztes Krisztián (Olympia Sarlóspuszta).