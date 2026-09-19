Egy félidő után gól nélküli döntetlenre áll a Kisvárda–Paks

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC 0–0 – ÉLŐ

Kisvárda, Városi Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Zimmermann (Georgiou, Berényi Á.)

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock – Matanovics, Herc, Ésik – Jordanov. Vezetőedző: Supka Attila

PAKSI FC: Gyetván – Lenzsér, Belényesi, Vécsei – Győrfi, Papp K., Pető M., Balogh B., Silye – Haraszti, Szalai J. Vezetőedző: Bognár György.

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♦ Huszonegy mérkőzést játszottak eddig az NB I-ben, az örökmérleg a vendég tolnaiak enyhe fölényét mutatja: 7 kisvárdai győzelem, 5 döntetlen, 9 paksi siker. A gólátlag elég magas, 3.3/mérkőzés, ebben erősen közrejátszott, hogy az atomvárosiak az előző bajnokságban összesen 11 (!) góllal terhelték meg a piros-fehérek hálóját.

♦ Február végén a Várda hátrányból fordítva, Branimir Cipetic tizenegyesével 2–1-re verte meg a vendég Paksot és ezzel megszakította a zöld-fehérek szabolcsiak elleni 6-os bajnoki győzelemsorozatát.

♦ A Várkerti Stadionban a házigazdák az eredményesebbek: 5 győzelem és 3 iksz mellett a tolnaiak csak kétszer tudtak nyerni: 2024 februárjában (0–1) és tavaly augusztusban (1–5). Utóbbi a paksiak rekordgyőzelme ebben a párosításban.

♦ A Kisvárda 4 fordulón át tartó nyeretlenségének (2 döntetlen, 2 vereség) vetett véget azzal, hogy legutóbb győzni tudott az MTK otthonában (2–1). Supka Attila együttese az egyetlen, amelynek semleges a gólkülönbsége (9–9).

♦ Érdekesség, hogy miközben átlagban a Kisvárda meccsein esett a legkevesebb gól (2.57-es átlag), a Paksén a legtöbb (4.57).

♦ A tolnai csapat az előző két körben nem tudott győzni (1 iksz, 1 vereség), sőt, a legutóbbi 6 bajnokijából is csak egyet nyert meg (2–0 az Újpest ellen), amivel utolsó előtti a hatfordulós formatabellán.

♦ Pályaválasztóként a Várda játszotta eddig a legtöbb döntetlent, 3-at, és mivel az Újpesttől kikapott (2–4), így odahaza még nyeretlen az ősszel és csak 10. a hazai táblázaton.

♦ A Paks pedig vendégként 10., hiszen 2 vereség után az első idegenbeli pontját legutóbb Nyíregyházán szerezte meg, ahol egyébként a 87. percig nyerésre állt (1–1).