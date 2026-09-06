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Iráni sikerek a KSI Kupa nemzetközi sportlövő viadalon

2026.09.06. 19:39
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Dénes Eszter nyerte a légpuskások összevont fináléját (Fotó: Földi Imre)
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Dénes Eszter KSI-kupa sportlövészet
Iráni sikerek születtek a KSI Kupa nemzetközi sportlövő viadalon, amely egyben a második 10 méteres válogató volt a novemberi, Dohában sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a férfiaknál Raszul Efati Mohammad nyerte 241 körrel a férfi légpisztolyt a Fehér úti Nemzeti Lőtéren. A második helyen Rédecsi Máté (BHSE) végzett 240.6 körrel, aki megelőzte a harmadik pozícióban záró olimpiai bajnok iráni Forongi Dzsavadot (220.9).

Az alapversenyt kiváló, 583 körös egyéni csúcsbeállítást jelentő eredménnyel megnyerő Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) a fináléban hatodik lett (158.2).

A nőknél az iráni Jaszi Szami győzött 242,1 körrel, legjobb magyarként Fábián Sára Ráhel (Csepel SC) 219,8 körrel harmadik lett, ő az alapversenyben remek 578 körös teljesítménnyel a második helyen zárt.

Az olimpiai bronzérmes Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész LK) már világbajnoki résztvevőként nem indult a vasárnapi válogatón.

Légpuskában a férfiaknál az alapversenyben Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 630 körrel a harmadik helyen végzett, így kvalifikálta magát az összevont döntőbe, míg a nőknél Dénes Eszter (UTE) nyerte az alapot 631.4 körrel. Az összevont fináléban Dénes Eszter (UTE) győzött 252.5 körrel, a második helyen az iráni Mohammad Nekonnam Amír végzett 251.8 körrel, a harmadik Pekler Zalán (Erődök Városa SE) eredménye 230 kör.

A már vb-résztvevő Péni István (UTE) nem indult.

 

Dénes Eszter KSI-kupa sportlövészet
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