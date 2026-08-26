Carlsen és Rapport is versenyez a FIDE budapesti sakktornáján

A FIDE honlapjának tájékoztatása szerint a 24 fős mezőnynek egyelőre 18 tagja ismert, a még hiányzó hat résztvevőt szeptemberben jelentik be. A Total Chess World Championship Tour magyarországi előállomásán „regnáló és korábbi világbajnokjelöltek, olimpiai hősök, elit nagymesterek és a világ sakkjának legfényesebb fiatal tehetségei szerepelnek, akik Európát, Ázsiát és Észak-Amerikát képviselik”.

Carlsen és a világranglistán jelenleg 18. Rapport mellett a lajstrom első tíz helyezettjéből nyolcat nevesített a nemzetközi szövetség, amely a november 10. és 21. közötti budapesti tornán „forradalmian új bajnoki formátumot vezet be”, s a sorozat „a FIDE összetett világbajnokának megkoronázásában csúcsosodik ki”.

A négy várost érintő FIDE-vb 2027-es hivatalos indulása előtt a magyar fővárosban debütál az új torna, amikor is mindhárom szakágban – a klasszikus sakk gyorsváltozatában (ez 45 perces alap-játékidejű partikat jelent), továbbá gyorssakkban és a legrövidebb meccsekből álló villámsakkban – versengenek a játékosok. Részvételéről szólva a világelső Magnus Carlsen azt mondta a honlapnak:

„Alig várom, hogy idén Budapesten játsszak a Total Chess World Championshipen. Mindig érdekes új formátumokat kipróbálni.”