Nemzeti Sportrádió

Carlsen és Rapport is versenyez a FIDE budapesti sakktornáján

2026.08.26. 13:01
Magnus Carlsen (Fotó: Getty Images)
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sakk Magnus Carlsen Rapport Richárd
A világelső norvég Magnus Carlsen és a legjobb magyar sakkozó, Rapport Richárd is asztalhoz ül a sportág nemzetközi szövetségének (FIDE) új, pénzdíjas világsorozatának tesztversenyén, amelynek Budapest ad otthont novemberben.

A FIDE honlapjának tájékoztatása szerint a 24 fős mezőnynek egyelőre 18 tagja ismert, a még hiányzó hat résztvevőt szeptemberben jelentik be. A Total Chess World Championship Tour magyarországi előállomásán „regnáló és korábbi világbajnokjelöltek, olimpiai hősök, elit nagymesterek és a világ sakkjának legfényesebb fiatal tehetségei szerepelnek, akik Európát, Ázsiát és Észak-Amerikát képviselik”.

Carlsen és a világranglistán jelenleg 18. Rapport mellett a lajstrom első tíz helyezettjéből nyolcat nevesített a nemzetközi szövetség, amely a november 10. és 21. közötti budapesti tornán „forradalmian új bajnoki formátumot vezet be”, s a sorozat „a FIDE összetett világbajnokának megkoronázásában csúcsosodik ki”.

A négy várost érintő FIDE-vb 2027-es hivatalos indulása előtt a magyar fővárosban debütál az új torna, amikor is mindhárom szakágban – a klasszikus sakk gyorsváltozatában (ez 45 perces alap-játékidejű partikat jelent), továbbá gyorssakkban és a legrövidebb meccsekből álló villámsakkban – versengenek a játékosok. Részvételéről szólva a világelső Magnus Carlsen azt mondta a honlapnak: 

„Alig várom, hogy idén Budapesten játsszak a Total Chess World Championshipen. Mindig érdekes új formátumokat kipróbálni.”

sakk Magnus Carlsen Rapport Richárd
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