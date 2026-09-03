Nyolcadik kiemelt lesz a magyar férficsapat a sakkolimpián

A hazai szövetség honlapjának híre szerint a válogatottat a 208 együttest felvonultató mezőnyben az Egyesült Államok, India, a házigazda Üzbegisztán, Kína, Németország, Hollandia és Azerbajdzsán előzi meg a rangsorban.

A csapatok kiemelési sorrendjét a négy legmagasabb értékszámú játékos átlag Élő-pontszáma alapján állapították meg, ez a magyar együttes esetében 2652 pont.

A Balogh Csaba vezette gárdát Rapport Richárd (2726), Lékó Péter (2676), Gledura Benjámin (2620), Bánusz Tamás (2587) és Dudin Gleb (2560) alkotja.

A 2311 átlagos értékszámú női válogatottban, amely a 18. kiemelt a 192-es mezőnyben, Gaál Zsóka (2357), Davaademberel Nomin-Erdene (2315), Lázárné Vajda Szidónia (2289), Papp Petra (2283) és Karácsonyi Kata (2137) játékára számít a szakvezető, Galyas Miklós.