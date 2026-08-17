Nemzeti Sportrádió

Sakk: az indiai Pranesh ötödmagával vezet három forduló után a nagykanizsai tornán

R. P.R. P.
2026.08.17. 22:04
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Matthias Blübaum, a verseny első kiemeltje (Fotó: Nagykanizsai Sakk Klub)
Címkék
sakk Pranesh Munirethinam FIDE Nagykanizsa
Három kör után az indiai Pranesh Munirethinam ötödmagával vezet a rendkívül színvonalas nagykanizsai sakktornán.

A Kanizsa Open nemzetközi nyílt verseny és egyben egyéni sakkbajnokság a Nagykanizsai Sakk Klub fennállásának 100. évfordulója alkalmából valósul meg. A jubileumi torna összdíjazása meghaladja a 60 000 eurót, a győztest 11 000 euró illeti meg. Ezzel a Kanizsa Open Közép-Európa egyik legnagyobb összdíjazású nyílt sakkversenyévé lépett elő. Továbbá a verseny része a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) világbajnoki sorozatának, ez is ösztönözte néhány szupernagymester részvételét.

Eddig három forduló ment le, és már csak öten hibátlanok. A másodlagos pontszámítás miatt a hivatalosan indiai Pranesh Munirethinam áll az élen.

A 226 résztvevőt számláló főcsoportban a mieink közül öten is csak félpontos hátrányban vannak, így Krstulovic Alex, Korpa Bence, Szjugirov Szanan, Juhász Ágoston és Csíki Endre is 2.5 pontos.

Folytatás kedden.

 

sakk Pranesh Munirethinam FIDE Nagykanizsa
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