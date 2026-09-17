Gledura Benjámin volt a hős Kolumbia ellen, a nők Venezuelát is legyőzték

A Kolumbia ellen meccselő férfiaknál Rapport Richárd ezúttal sem ült asztalhoz, így ismét Lékó Péter szerepelt az első táblán. A 47 éves nagymester a sötét bábukat vezethette. Santiago López agresszív játékkal nyomult, Lékónak pontosan kellett játszania. Volt olyan lépés, amelyen több mint fél órát gondolkodott, de jól manőverezett, és a számítógépes értékelés szerint a középjátékban jobban állt. Azonban a végjátékban már a döntetlen tűnt valószínűbbnek, és mivel López hibátlanul védekezett, maradt a remi.

Csakhamar Dudin Gleb és Bánusz Tamás is fél pontot ért el, így csupán Gledura Benjámin partija maradt.

Gledura kellemetlen vereséget szenvedett az első fordulóban, de a másodikban világos színnel ismét vállalta a játékot. Bár sakkozónk jobban állt, a számítógép itt is a döntetlent valószínűsítette. Azonban a kolumbiai hibázott a végjátékban, Gledura lecsapott a lehetőségre, és végül begyűjtötte a teljes pontot. Így Balogh Csaba kapitány ismét két csapatpontot könyvelhetett el.

A győzelem egyáltalán nem magától értetődő már ebben a mezőnyben. A nagy esélyesek közül India és az Egyesült Államok is csak minimális különbséggel tudott nyerni csütörtökön a papíron jóval gyengébb ellenfelével szemben. Ebből a szempontból mindegy, hogy 4:0-ra vagy 2.5:1.5-re győz egy válogatott, a lényeg a csapatsiker.

Gaál Zsóka megnyerte az első partiját Szamarkandban (Fotó: Kovács Péter)

A nőknél az első fordulóban nem szerepelt Gaál Zsóka, aki a Venezuela elleni csata során viszont már nem hiányzott. Az első táblánál tekintélyt parancsoló játékkal 34 lépés alatt nyert világossal.

Papp Petra és Karácsonyi Kata sötét színnel remizett, így Nomin-Erdene Davaademberel partija maradt hátra. A 2025-ig Mongóliát képviselő sakkozónő világossal győzött, így a Galyas Miklós irányította négyes 3:1-gyel szerezte meg a két csapatpontot.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 2. forduló

Magyarország–Kolumbia 2.5:1.5

Santiago López (2431)–Lékó Péter (2676) döntetlen

Gledura Benjámin (2620)–Esteban Alb Valderrama (2390) 1:0

Manuel Campos (2428)–Bánusz Tamás (2587) döntetlen

Dudin Gleb (2560)–Cristhian Camilo Ríos (2412) döntetlen

Női torna, 2. forduló

Magyarország–Venezuela 3:1

Gaál Zsóka (2357)–Tilsia Valera (2075) 1:0

Vicmary Pérez (2011)–Papp Petra (2283) döntetlen

Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Annyd Gabriela Otazo (1995) 1:0

Tairu Manuela Rovira (2004)–Karácsonyi Kata (2137) döntetlen