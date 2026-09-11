Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Vég Luca és Andrási Márton a bronzéremért küzdhet a hazai Grand Slamen

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.09.11. 15:18
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Andrási Márton bronzért léphet tatamira (Fotó: Kovács Péter)
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Vég Luca Budapest Andrási Márton Igaz Laura cselgáncs Feczkó Csanád Grand Slam
A budapesti cselgáncs Grand Slam péntek délelőtti programjában a a nőknél Vég Luca, a férfiaknál Andrási Márton szerezte meg a jogot, hogy a harmadik helyért mérkőzhessen.

Előfordul, hogy egy magyar sem szerepel world tour-viadalon a hölgyek 57 kilogrammos súlycsoportjában, ezúttal négyen is neveztek. Mamira Luca és Váradi Noémi már az első fordulóban búcsúzott, de Vég Luca és Igaz Laura várakozáson felül teljesített. Előbbi angolai majd brit riválist győzött le, a negyeddöntőben azonban a németek Európa-bajnoka Seija Ballhaus nagy falatnak bizonyult neki, vigaszágra jutott. Igaz Laura lengyel és francia ellenfelét is kiejtette, a negyeddöntőben rajta az orosz Olga Muhina fogott ki, így a két magyar lány egymás ellen mérkőzött meg azért, hogy egyikük később a bronzért harcolhasson. Kettejük csatáját a ceglédi Vég nyerte meg: először vazaarit érően pörgette át Igazt a feje fölött, majd a következő akciójáért már ippon járt. Igaz így hetedik lett, Vég a harmadik helyért küzdhet a délutáni blokkban a Papp László Budapest Sportarénában. 

A férfimezőnyben is szereztek meglepetést a könnyűsúlyúak! Andrási Márton hibátlan dzsúdóval menetelt az elődöntőig, brazil, belga és azeri ellenfelét is legyőzte, a legjobb négy között pedig a Feczkó Csanádot a negyeddöntőben a vigaszágra küldő, világranglista-16. francia, Jean Enzo várt rá. Feczkó egyébként a vigaszágon hatalmas küzdelemben kikapott az azeri Murad Muradlitól, így ő is hetedik lett. Enzo aztán az elődöntőben Andrásit is legyőzte, így Véghez hasonlóan bronzért lép szőnyegre délután. A délelőtti program utolsó hazai dzsudokája a szintén vigaszágig jutó Pongrácz Bence volt, aki Kelvin Raytől kapott ki egyetlen jukóval és hetedik lett. 

 

Vég Luca Budapest Andrási Márton Igaz Laura cselgáncs Feczkó Csanád Grand Slam
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