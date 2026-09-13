Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs Grand Slam: két ötödik hellyel zárták a mieink a versenyt

2026.09.13. 15:31
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Fotó: Kovács Péter
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Budapest cselgáncs Grand Slam
Mind a tíz szőnyegre lépő magyar versenyző helyezetlenül zárt a budapesti cselgáncs Grand Slam-verseny vasárnapi záró napján, így a magyar csapat két ötödik hellyel fejezte be a viadalt.

A férfiaknál 90 kilóban Sáfrány Péter, Nerpel Gergely, Pintér Bulcsú és Kiss Levente, 100-ban Lakos Máté, Kenderesi Péter és Havasi Bálint, +100-ban Csermák Dániel, Dobos Levente és Balogh János, női 78-ban pedig Sági Nikolett volt érdekelt, de Nerpel a rajt előtt visszalépett. Összességében közülük csak Kiss, Kenderesi és Lakos tudott egy-egy mérkőzést nyerni.

A 33 fős hazai csapat végül két ötödik helyet szerzett Andrási Márton (60 kg) és Vég Luca (57) révén, míg Feczkó Csanád (60), Pongrácz Bence (66) és Igaz Laura (57) hetedik lett. A budapesti olimpiai kvalifikációs GS-en 67 ország 504 dzsúdósa indult a Papp László Budapest Sportarénában.

 

Budapest cselgáncs Grand Slam
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