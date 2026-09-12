Elmaradt a bravúr a hazai cselgáncs GS második napján

ATTÓL ELTEKINTVE, hogy szívesen néztük volna akcióban az azeriek klasszisát, az olimpiai és világbajnok Hidayat Heydarovot, örülhettünk a szombat reggeli hírnek, hogy mégsem versenyez a budapesti Grand Slamen, hiszen első ellenfele Tóth Benedek lett volna. Az MTK 81 kilósa így küzdelem nélkül jutott be a második fordulóba, ami bizony a válogatott nagy részének ezúttal nem sikerült. Az eredetileg kilenc magyar indulóból a versenynapra csak nyolc lett, Gombás Bálint ugyanis megbetegedett és nem tudta vállalni a küzdelmet. Közülük öten már az első meccsüket elveszítették. Varga Brigitta nyitotta a sort, lengyel ellenfele hamar előnybe került egy jukóval. A pontot videózás után visszavonták, kezdődött minden elölről, de sajnos ez sem változtatott a meccs alakulásán, hiába fájlalta a nyakát is egy esés után Natalia Kropska, egy – ezúttal már érvényes – jukóval kiejtette Vargát.

Nem járt nagyobb szerencsével Gábor Áron sem, pedig bátran és aktívan kezdte világranglista-8. mongol ellenfelével a küzdelmet. Olyannyira, hogy két sidó előnybe is került. Aztán egy erősen véleményes jukóval kapott ki – Bor Barna szövetségi kapitány gondolkodás nélkül mutatta is a szőnyeg mellett a kézmozdulatot, amivel, ha bíró lett volna, visszavonja a pontot. Csakhogy a valódi bíró helybenhagyta elsőre meghozott ítéletét, így Gábor is kiesett.

Akárcsak Hegedűs Bendegúz és Szabó Áron. Utóbbi Kriza Annával teljesen egyszerre dzsúdózott, szinte egymással szinkronban igyekeztek „táncoltatni” riválisukat, majd mindkettőjük ellenfele indított, de míg Kriza megfogta a támadást, Szabó hanyatt esett és így a román Ioan Dzitac vazaari előnybe került, ráadásul még a négy perc lejárta előtt újabb vazaarit szerzett, így lezárta a párharcot. Kriza közben előnybe került, jobban és aktívabban mozgott ellenfelénél, pedig a világranglista alapján esélytelenebb volt, mint a horvát. Üveges Attilára is valószínűtlenül nehéz feladat várt, de rendkívül bátran lépett szőnyegre Justin Lemire ellen, és egyáltalán nem látszott, hogy kettejük között több mint 150 helyezés különbség van a Nemzetközi Cselgáncsszövetség ranglistáján. Földön kifejezetten domináns volt a magyar és ipponnal jutott be a második körbe, ami aztán neki és Krizának is a végállomás lett. Előbbit algériai riválisa győzte le vazaarival, utóbbi top 20-as koszovóival, Laura Fazliuval mérkőzött meg, és kapott ki ipponnal.

Tóth Benedek első ellenfele, az azeri olimpiai- és világbajnok Hidayat Heydarov tehát visszalépett a tornától, a második körben jukóval megverte román kihívóját, majd tádzsik dzsudokától kapott ki szintén jukóval a legjobb 16 között.

CSELGÁNCS

GRAND SLAM, BUDAPEST

Férfiak

73 kg. 1. forduló: Lavjargal (mongol)–Gábor Áron 5–0, Gombás Bálint visszalépett, Dzitac (román)–Szabó Áron 10–0, Üveges Attila–Lemire (kanadai) 10–0. 2. forduló: Dris (algáriai)–Üveges 7–0. 81 kg. 1. forduló: Demeter Bendegúz erőnyerő, Herkovic (szlovén)–Hegedűs 5–0, Tóth Benedek–Heydarov (azeri) 10–0. 2. forduló: Grujicsics (szerb)–Demeter 7–0, Tóth–Boldis (román) 5–0. 3. forduló: Boqiev (tádzsik)–Tóth 5–0

Nők

63 kg. 1. forduló: Kriza Anna–Simic (horvát) 7–0, Kropska (lengyel)–Varga Brigitta 5–0. 2. forduló: Fazliu (koszovói)–Kriza 10–0

Vasárnap. Férfiak. 90 kg. Kiss Levente (Budaörsi SC),Nerpel Gergely (TFSE), Pintér Bulcsú (BHSE), Sáfrány Péter (Miskolci VSC). 100 kg. Havasi Bálint (Samurai JC), Kenderesi Péter (Pécsi VSK), Lakos Máté (Rákosvidéke Hajtós DSE). +100 kg. Balogh János (RHDSE), Csermák Dániel (DVTK), Dobos Levente (BSC). Nők. 78 kg. Sági Nikolett (KSI SE). +78 kg. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 17 (tv: Sport2) A PROGRAM