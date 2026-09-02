Nemzeti zászlóval és himnusszal versenyezhetnek az orosz lovasok

A Nemzetközi Lovasszövetség (FEI) úgy döntött, hogy október 5-től kezdődően feloldja az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat.
Az orosz sportági szövetség közlése szerint az FEI engedélyezte nemzetközi versenyek oroszországi megrendezését is. A szerdai bejelentés azt is tartalmazza, hogy a FEI a Nemzetközi Tesztelő Ügynökséggel együttműködve doppingellenes tervet dolgoz ki az orosz sportolók számára.
A nemzetközi szövetség 2022-ben az ukrajnai háború miatt függesztette fel az orosz sportolók szereplését, de 2023-ban engedélyezte számukra, hogy semleges színekben versenyezzenek. Tavaly már az utánpótláskorú orosz sportolók a nemzeti szimbólumok használatával vehettek részt az FEI égisze alatt zajló viadalokon.
Legfrissebb hírek
Krucsó Szabolcs nyerte a díjugrató országos bajnokságot
Egyéb egyéni
2026.08.31. 16:21
Női torna Eb: orosz siker a csapatverseny döntőjében
Torna
2026.08.16. 18:49