Nemzeti zászlóval és himnusszal versenyezhetnek az orosz lovasok

Az orosz sportági szövetség közlése szerint az FEI engedélyezte nemzetközi versenyek oroszországi megrendezését is. A szerdai bejelentés azt is tartalmazza, hogy a FEI a Nemzetközi Tesztelő Ügynökséggel együttműködve doppingellenes tervet dolgoz ki az orosz sportolók számára.

A nemzetközi szövetség 2022-ben az ukrajnai háború miatt függesztette fel az orosz sportolók szereplését, de 2023-ban engedélyezte számukra, hogy semleges színekben versenyezzenek. Tavaly már az utánpótláskorú orosz sportolók a nemzeti szimbólumok használatával vehettek részt az FEI égisze alatt zajló viadalokon.

