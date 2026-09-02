Nemzeti Sportrádió

Nemzeti zászlóval és himnusszal versenyezhetnek az orosz lovasok

2026.09.02. 22:11
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Fotó: Getty Images
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Oroszország lovassport Nemzetközi Lovasszövetség
A Nemzetközi Lovasszövetség (FEI) úgy döntött, hogy október 5-től kezdődően feloldja az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat.

Az orosz sportági szövetség közlése szerint az FEI engedélyezte nemzetközi versenyek oroszországi megrendezését is. A szerdai bejelentés azt is tartalmazza, hogy a FEI a Nemzetközi Tesztelő Ügynökséggel együttműködve doppingellenes tervet dolgoz ki az orosz sportolók számára.

A nemzetközi szövetség 2022-ben az ukrajnai háború miatt függesztette fel az orosz sportolók szereplését, de 2023-ban engedélyezte számukra, hogy semleges színekben versenyezzenek. Tavaly már az utánpótláskorú orosz sportolók a nemzeti szimbólumok használatával vehettek részt az FEI égisze alatt zajló viadalokon.
 

 

Oroszország lovassport Nemzetközi Lovasszövetség
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