Vigvári Vince kupagyőzelemmel és MVP-címmel tért vissza

A vlv.hu szakportál keddi beszámolója szerint a Barceloneta az elődöntőben a Terrassa, a fináléban pedig a Sabadell csapatát győzte le a Katalán Kupában. A világ- és Európa-bajnoki ezüstéremmel is rendelkező Vigvári Vince előbb öt, majd három góllal járult hozzá a sikerhez.

„Nagyon boldog vagyok, hogy meggyógyult a kezem. Még nem százszázalékos, de talán azt lehet mondani, hogy már kilencvenöt százalékosan rendben van” – nyilatkozta.

Hozzátette, eredetileg úgy volt, hogy szeptember 30-án, az európai Szuperkupa-mérkőzésen játszik újra tétmeccset, de két fontos játékosuk nem tudott vízbe szállni a Katalán Kupa hétvégi négyes döntőjében, ezért pénteken készítettek egy röntgenfelvételt a kezéről, és az orvos engedélyt adott számára.

„Jól ment, és sokat is játszottam. A játékkondícióm még nem olyan, mint amikor a legjobb állapotban vagyok, de ez normális. Nagy önbizalommal és játékkedvvel szálltam vízbe. Mostanában már majdnem százszázalékos edzésmunkát végeztem, de azért izgultam, mert ez volt az első meccsem május vége óta” – fejtette ki.

Mint mondta, fizikálisan nagyon jól sikerült számára az egész nyár, sokat erősödött, a vízi edzéseket pedig az UVSE és az Ybl Masters csapatával végezte.