Nemzeti Sportrádió

Orosz szálak és FIFA-védelem: sikkasztási botrányba keveredett a korábbi sztárcsatár, Samuel Eto’o

M. Á.M. Á.
2026.09.11. 16:20
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Fotó: Getty Images
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Oroszország Kamerun Samuel Eto’o
Súlyos vádak merültek fel Samuel Eto’o ellen: a kétszeres BL-győztes labdarúgót azzal gyanúsítják, hogy mintegy 568 000 eurót sikkasztott. A Times értesülései szerint a pénz egy Oroszország elleni barátságos meccs fellépési díjából származott, és a kameruni szövetség kasszája helyett a korábbi sztárcsatár katari magánszámláján kötött ki. A szövetségből kiszorított korábbi tisztségviselők feljelentést tettek a FIFA-nál, ám a szervezet gyanús hallgatása azt a feltételezést erősíti, hogy Eto’o a Gianni Infantinóval ápolt szoros kapcsolata miatt élvez védettséget.

A Times értesülései szerint a pénz orosz forrásokból származott. A brit napilap azt állítja, hogy olyan számlákat és szerződéseket tekintett át, amelyek két – körülbelül 455 000, illetve 113 000 eurós – kifizetésről szólnak, és Samuel Eto’o dohai számlájára utaltak át. A Kameruni Labdarúgó-szövetség elnöke tagadja a vádakat. A személyes számlájára utalt összeg állítólag a 2023 októberében, Moszkvában megrendezett Oroszország–Kamerun barátságos mérkőzés rendezési díja volt. (Oroszországot az ukrajnai háború kitörése óta eltiltották a hivatalos FIFA- és UEFA-versenyektől, így Kamerun az egyik legnevesebb ellenfél volt, amely játszott az oroszok ellen.)

A kameruni szövetség korábbi tisztségviselői – akik azt állítják, hogy Eto’o szorította ki őket a szervezetből – a Timesnak elmondták: a pénz holléte továbbra is rejtély, és több mint egy évvel ezelőtt hivatalos panaszt tettek a sportvezető magatartása miatt a FIFA Etikai Bizottságánál. Tájékoztatást továbbra sem kaptak ezzel kapcsolatban, ami felveti, hogy a korábbi támadó a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökének, Gianni Infantinónak a védelmét élvezi a felé mutatott támogatása miatt.

A Bild cikkében arról írtak, hogy a gyanú nem alaptalan. Eto’o Infantino melletti nyilvános kiállásán túl a FIFA Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elleni jogi csatája is szerepet játszik ebben. A FIFA elnöke össztűz alá került azzal a tervével, amellyel a világbajnokság részesedéseit magánbefektetőknek adná el. Az UEFA emiatt büntetőeljárás lehetőségét helyezte kilátásba Infantino ellen Svájcban. A FIFA ezt követően az amerikai igazságügyi minisztériumhoz fordult, és rágalmazási kampánnyal vádolja az UEFA-t. A FIFA elleni perben Eto’o-t Infantino meghiúsult befektetői tervének egyik támogatójaként nevezik meg.

A többek között az FC Barcelonában és az Interben is futballozó játékos a közelmúltban rendkívül elismerően nyilatkozott Infantinóról a France 24-nek adott interjújában: „A szívemben Gianni elnök a testvéremmé, a bátyámmá, a barátommá vált, messze túl a futball világán. Olyan ember ő, akinek nyomon követtük a felemelkedését, akit támogattunk, és akivel olyan dolgokat építettünk fel, amelyek a labdarúgást szolgálják.”
 

 

Oroszország Kamerun Samuel Eto’o
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