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A Nemzetközi Íjászszövetség feloldotta az orosz sportolók elleni szankciókat

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.15. 16:26
Illusztráció: Getty Images
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Oroszország orosz-ukrán háború íjászat
Újabb olimpiai sportágban térhetnek vissza teljes jogúan az oroszok: a szombati bejelentés szerint a Nemzetközi Íjászszövetség (World Archery) oldotta fel a velük szemben érvényben volt korlátozásokat.

A World Archery a honlapján tudatta, hogy a végrehajtó tanács határozata értelmében megszűnnek az orosz sportolóknak, csapatoknak és tisztségviselőknek a sportági világversenyeken való részvételére vonatkozó eddigi tilalmak.

A döntés a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) júliusi ajánlása nyomán született meg, amelyben az ötkarikás szervezet a szankciók feloldását javasolta. Mostantól az orosz íjászok nemzeti zászló alatt és himnuszukat használva indulhatnak a World Archery égisze alatt rendezett összes versenyen, beleértve a világbajnokságokat és a világkupát is. Ugyanakkor a döntés nem vonatkozik az európai szervezet, a World Archery Europe versenyeire, az azokon való orosz részvétel a kontinentális szövetség hatáskörébe tartozik.

A nemzetközi íjászversenyektől 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni teljeskörű inváziójának kezdetét követően tiltották el az orosz sportolókat, akik 2023-tól egyéniben, semleges státuszban indulhattak.

 

Oroszország orosz-ukrán háború íjászat
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