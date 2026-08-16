Női torna Eb: orosz siker a csapatverseny döntőjében

Az orosz válogatott nyerte meg a csapatverseny döntőjét, a Zágrábban rendezett női torna Európa-bajnokság záró számát vasárnap.
Az európai szövetség honlapja szerint az Anna Kalmikova, Angelina Melnyikova, Ljudmila Roscsina összeállítású együttes több mint 3.6 ponttal előzte meg az olaszokat, a bronzérmet pedig a franciák szerezték meg.
A csapatverseny első három helyezettje kijutott a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra.
TORNA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Női csapatverseny
1. Oroszország (Anna Kalmikova, Angelina Melnyikova, Ljudmila Roscsina) 165.430
2. Olaszország (Manila Esposito, Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti) 161.796
3. Franciaország (Lorette Charpy, Lola Chassat, Elena Colas, Morgane Osyssek-Reimer, Maiana Prat) 159.263
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