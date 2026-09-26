Bódis Tamás az élen haladva kezdte meg az éjszakát a Spartathlonon

A jó reggeli tempót követően a lendület a nap második felében is kitartott Bódis Tamásnál, aki cikkünk írásának pillanatában az 52. ellenőrzőpontnál is a mezőny élén haladt, 20 perces előnnyel az őt követő Fotis Zisimopoulos előtt.

A görög és a magyar futó teljesen elszakadt a mezőny többi tagjától, így magyar idő szerint este nyolc órakor minden jel arra mutatott, hogy közülük kerül ki a 2026-os Spartathlon nyertese.

Külön örömteli, hogy Bódis Tamás mögött a tejes huszonöt fős magyar mezőny versenyben volt még este nyolc órakor. A versenyt élőben közvetítő Spartathlon Magyar Csapat bejegyzése szerint a 175 kilométernél tartó Bódis Tamás mögött mintegy 20 kilométerrel haladt a következő magyar, Váradi Bence, míg a mezőny nagy része 113-134 kilométer között teljesített.