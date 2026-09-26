Redzic megsérült, kihagyja a következő három válogatott meccset

Redzic Damir az Ukrajna ellen 1–0-ra elveszített mérkőzésen kezdőként kapott szerepet, a 62. percben Jurek Gábor váltotta.

A Salzburg légiósa azonban a következő három Nemzetek Ligája-mérkőzésen nem állhat Marco Rossi rendelkezésére, mivel bokasérülést szenvedett, így el is hagyta az edzőtábort.

A szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit Redzic helyére.

Redzic Danir a péntek esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így nem számíthat rá a szakmai stáb a további három találkozón. A támadó elhagyta a telki edzőtábort. #csakegyutt #magyarok #HUNUKR #NIRHUN #HUNGEO #UKRHUN — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 26, 2026

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera

Gólszerző: Szikan (42.)

Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)

Kiállítva: Nazarenko (90+2.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ UKRÁNOK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

B2-CSOPORT

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

18.00: Grúzia–Ukrajna

20.45: Észak-Írország–Magyarország

3. forduló. Október 2., péntek

20.45: Magyarország–Grúzia

20.45: Ukrajna–Észak-Írország

4. forduló. Október 5., hétfő

20.45: Ukrajna–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Grúzia

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia