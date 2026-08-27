Öttusa-vb: Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott be az elődöntőbe

A 112 tagú selejtezőben fél távnál a 37 tagú A-csoportban a 2024-es világbajnok Bőhm Csaba 535 ponttal a 17. helyen állt, 17–18-as vívás mellett 55.16 másodpercet úszott, 10 pontra volt a továbbjutó 12. helytől. Tárkányi Zsombor a 14–21-es mérlege mellé 57.78-at tempózott, a 28. pozícióban elhelyezkedve 507 pontja volt, 38 pontos hátránnyal. A szintén 37-es B-csoportban a vb-ezüstérmes Szép Balázs a 10. helyen volt 553-mal (22–13, 56.42), a 38-as C-ben az Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály 561-gyel hetedikként állt (24–13, 55.99).

Az A-csoportban Tárkányinak 25.63 másodperc (9.) kellett az akadálypálya teljesítéséhez, Bőhm viszont egy rontással 39.22 másodpercet (28.) töltött el, mire az elejéről a végére ért. Tárkányi 21.-ként rajtolt a kombinált számban, 36 másodpercre a továbbjutástól – végül ebben a pozícióban is zárt. A visszaeső Bőhm 24. volt három számot követően, valódi hátránya 49 másodperc volt az utolsó továbbjutótól, ő már tömbösítve, az éllovastól több mint másfél percre kerülőkkel együtt rajtolt – övé lett a csoportban a legjobb kombiidő (10:24), de ez sem volt elég az elődöntőhöz, 17.-ként búcsúzott.

A B-csoportban Szépnek 30.47 másodpercre (24.) volt szüksége az OCR-en, a 15. helyről startolva 11 másodpercet kellett ledolgoznia a záró számban – ez sikerült, a csoport harmadik legjobb kombiidejével (10:38) a 11. helyen ért célba, így vele találkozhatunk a következő szakaszban is. Csakúgy, mint a C-csoportban szereplő Koleszárral, aki 21.75 alatt repült végig az akadályokon (3.), a negyedik helyről kezdhette meg a kombinált számot, és itt is futott be.

A nők selejtezője már tart, a 76 versenyzőt két egyforma csoportba osztották be, az A-ban Guzi Blanka, a B-ben Bauer Blanka és Erdős Rita versenyez.

ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Nolan Rosenegger (kanadai) 1579 pont – továbbjutott

2. Moriz Klinkert (német) 1574 – tj.

3. Szo Csang Van (dél-koreai) 1573 – tj.

…17. Bőhm Csaba 1539 – kiesett

…21. Tárkányi Zsombor 1509 – k.

B-csoport

1. Marvin Dogue (német) 1583 – tj.

2. Mohanad Saban (egyiptomi) 1579 – tj.

3. Olekszandr Tovkaj (ukrán) 1573 – tj.

…11. Szép Balázs 1569 – tj.

C-csoport

1. Mutaz Mohamed (egyiptomi) 1581 – tj.

2. Mohamed el-Askar (egyiptomi) 1564 – tj.

3. Csen Paj-liang (kínai) 1560 – tj.

4. Koleszár Mihály 1559 – tj.