Öttusa-vb: Guzi Blanka ott van a döntőben Kujjangban, Erdős Rita búcsúzott

A 76 fős női mezőny selejtezőjét csütörtökön rendezték, és mindhárom magyar induló – Guzi és Erdős mellett Bauer Blanka is – továbbjutott.

A szombati elődöntőt a kétszeres vb-ezüstérmes, friss Eb-harmadik, olimpiai negyedik helyezett Guzi kedvező helyzetből kezdhette, mert az egy nappal korábbi rangsoroló vívásban 19 győzelmet aratott, ezzel a 18 fős elődöntős mezőnyében, az A-csoportban a hatodik helyen állt. A táblán, a nyolcaddöntőben 5–3-ra megverte a francia Rebecca Castaudit, a nyolc között viszont 5–0-ra kikapott az egyiptomi Dzsana Attiától, így hatodik lett.

Miután mindkét, az elődöntőbe bejutó férfi versenyzőnk, Koleszár Mihály és Szép Balázs is megoldotta a továbbjutást a fináléba a kujjangi öttusa-világbajnokságon (előbbi az A-, utóbbi a B-csoportból; Bőhm Csaba és Tárkányi Zsombor a selejtezőben búcsúzott), szombaton a nőkön volt a sor, hogy kiharcolják a finálét. A mieinknél százszázalékos maradt a részvételi arány a kvalifikáció után, Bauer Blanka, Erdős Rita és Guzi Blanka is sikerrel vette az első szakaszt.

A pénteki elődöntős rangsoroló vívás során az A-csoportba kerülő Guzi Blanka kitartotta stabil vívóteljesítményét, a csütörtöki selejtezőben kiemelkedő, 23–14-es mérleggel zárt, és pénteken is sikerült pluszos arányt (19–16) kihoznia, amivel a hatodik kiemelt volt. A táblavívásban a 16 között irányította az asszót, és 5–3-ra nyert Rebecca Castaudi ellen (16–19, 11. – a francia tavaly júliusban Madridban Európa-bajnok lett, ám novemberben edzés közben eltörte a középső ujját a jobb kezén, és hosszú kihagyás után a hó eleji isztambuli Eb-n tért vissza). A negyeddöntős párbaj nem állt össze, az egyiptomi Dzsana Atijja (16–19, 14.) sima 5–0-val ejtette ki.

Erdős Rita 16–19-cel zárta a pénteki körvívást, és 15. kiemeltként éppen csak nem kerülte el, hogy egyből a 16 között kezdjen. (Érdekesség, hogy Bauer Blanka ugyanezt a mérleget érte el, ám a 10.30-kor kezdődő B-csoportban lévő versenyzők eredményeinek összesítése alapján ő 10. kiemelt, így messze elkerülte a pluszasszót). A kínai Vu Hszi-jao (14–21, 18.) 2–0-ra vezetett, de Erdős hamarosan négy másodperc alatt egyenlített. Egy együttes találat után a következő támadás némi kaszabolásba ment át, kissé ütköztek is, egy ponton az ellenfél dereka útban is volt Erdős jobb csuklójának. A kínai eközben talált, a bíró megadta a tust, amit Erdős megkérdőjelezett, ám a döntés maradt. Ekkor már csak alig több mint hat másodperc maradt, a kínai a győztes találatot is bevitte, és 5–3-mal ment tovább.

Az akadálypálya elején, a billenő létráknál Guzi némi lendületet veszített, de jó idővel ért végig (33.08, 8.), Erdős azonban az első fogásról lecsúszott, és ismételnie kellett (48.80, 17.), így igen nehéz helyzetbe került.

A 100 méteres gyorsúszásban Guzi második lett 1:01.68-cal, és harmadikként kezdhette meg a kombinált számot, 23 másodpercre az OCR-ben nyertes Atijjától. Erdős 1:03.31-gyel nyolcadik lett a számban, az egyébként a kombinált számban erős versenyzőnek is messzinek tűnt a továbbjutás 57 másodpercnyi hátránnyal.

Az elmúlt két évben egyaránt vb-ezüstérmes Guzi Blanka három lövősorozatát is ötből öttel tudta le, időnként kicsivel jobban lövő közvetlen riválisa rövid ideig előtte haladt, de alapvetően a miskolci születésű öttusázó futott az élen. Az utolsó körben kiengedett, és szinte egyszerre ért be a 12 pozíciót javító fehérorosz Marija Hnyedcsikkel. A nyolcadikként beérő Atijja megúszta a kiesést, mögötte viszont Kerenza Bryson ért be, aki a 16. pozícióról lépett fel a kilencedikre – az egyéniben Eb-ezüst- és bronzérmes brit bukott az akadálypályán, de a legjobb kombiidővel (11:22) ledolgozta 29 másodperces hátrányát. Castaudi 16.-ként búcsúzott, a két éve vb-bronzérmes Erdős Rita maradt a 18. helyen, és nem jutott be a döntőbe.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

NŐK, ELŐDÖNTŐ

A-csoport

1. Marija Hnyedcsik (fehérorosz) 1437 pont – továbbjutott

2. Guzi Blanka 1437 – tj.

3. Csang Ming-jü 1436 – tj.

…18. Erdős Rita 1314 – kiesett

Később

B-csoport (10.30)