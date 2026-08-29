Öttusa-vb: közel járt a döntőhöz Bauer Blanka, de búcsúzott

A kujjangi öttusa-világbajnokság női elődöntőjének B-csoportját is megrendezték – mindhárom magyar résztvevő megoldotta a selejtezőt, majd az elődöntő korábbi, A-csoportjában Guzi Blanka kiharcolta a vasárnapi döntős szereplést. Erdős Rita vívása nem alakult jól, az akadálypályán esett egyet, végül búcsúzott a küzdelmektől. A szokásoknak megfelelően 18 tagú elődöntős csoportokból ezúttal is a legjobb kilenc jutott be a döntőbe.

A tavalyi madridi Eb-n bronzérmes Bauer Blanka került a B-csoportba, ő a 16–19-es pénteki elődöntős körvívásával a 10. kiemelést kapta meg. A 16 között a fehérorosz Anasztaszija Arol (19–16, 7.) volt az ellenfél – Bauer 2–2-re egyenlített, a maradék nyolc másodperc küzdős volt, mindketten megszúrhatták volna a másikat, újabb érvényes találat azonban nem született, a döntetlen pedig a magasabban rangsorolt rivális továbbjutását eredményezte.

Az akadálypálya elején, a billenő létráknál kisebb időveszteséggel jött át, 36.77 másodperc lett az eredménye (15.). Két szám után 15. volt, de csak 13 másodpercre a továbbjutástól. A 100 méteres gyorsúszása után (1:05.92) ez egy kicsit megnőtt, 28 másodpercre, miközben eggyel hátrébb, a 16. helyre került – de öt lövészetnél egy-egy sorozatban sok pozíciót lehet javítani (vagy veszíteni), Bauer pedig hagyományosan erős kombis.

És javított is, de körülötte is voltak sokat előrelépők, így a negyedik legjobb kombiidővel (11:53) sem lett meg a továbbjutás, a tizedik helyen öt másodpercre maradt el a kilencedik helyen döntős francia Mathilde Dervaltól. A budapesti világkupán ezüstérmes brit Poppy Clark nyolc helyet javítva negyedik lett, míg a vívásban utolsó előtti, úszásban utolsó, a laser runban utolsóként, és egyedüliként másfél percen kívül rajtoló egyiptomi Gana el-Gindi (aki a pazardzsiki vk-n harmadik lett, megszerezve első érmét a felnőttek között) 11 helyet jött előre, és hetedikként zárt. A fehéroroszok, Anasztaszija Arol és Vijaleta Hurejeva egyszerre értek be a csoport élén (előbbi a hét elején női váltóban arany-, utóbbi vegyes váltóban ezüstérmes lett a vb-n), de továbbjutott a hó elején Isztambulban Európa-bajnok török Ilke Özyüksel harmadikként, a párizsi olimpiai bronzérmes dél-koreai Szong Szung Min hetedikként, valamint a világbajnoki címvédő Farida Halil is – bár az élről rajtoló egyiptomi látványosan szenvedett a kombinált számban, elsősorban a lőállásban, és visszaesett nyolcadiknak.

Vasárnap magyar idő szerint 7 órai kezdettel Koleszár Mihály és Szép Balázs részvételével a férfidöntő, 10.30-tól Guzi Blanka szereplésével a női döntő következik.

„Guzi Blanka továbbra is magabiztos, szerintem a döntőben is képes lesz legalább egy asszót nyerni a táblavívásban, ott lehet minimum a legjobb nyolc között, a további számokban eddig látott teljesítménye alapján pedig onnantól bármi lehet. Amikor az asszó végén megtámadta a kínai ellenfele Erdős Ritát, láttuk az ütközést, illetve Rita elmondása szerint a bíró álljt mondott, és ezt követően volt még némi fűrészelés, elvileg megállították az asszót, majd felvillant a rivális lámpája, hogy eltalálta Ritát, és megadták a találatot. Ez váltotta ki benne az igazságtalanság érzését, kívülről nehezebb volt nyomon követni. Emellett kisebb sérülésekkel is küzd az utóbbi időben, nem tudott teljes értékűen versenyezni. Az úszásnál a kétszáz méterről száz méterre váltás azoknak kedvezett, akik dinamikusak, robbanékonyak, több gyors izomrostjuk van. Valaki lassabb rostú, inkább az állóképességből oldotta meg az úszást, mint a robbanékonysággal, inkább ez igaz Bauer Blankára, de ezen lehet dolgozni, fejlődni. Ezúttal kissé elkészült az erejével a végére, de ugye nem volt ideális a felkészülése a hátsérülése miatt. Így is igyekezett a csapata jól egyensúlyozni a pihenőidejét és a terhelését a junior világversenyek előtt, járt diagnosztikai vizsgálaton, hogy a regenerációt is hatékonyan támogathassuk, de elfáradt erre az elődöntőre. Viszont szeretném leszögezni, hogy amit a tizennyolcadik helyről induló el-Gindi produkált a laser runban, azt Blanka is tudja” – összegzett Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

NŐK, ELŐDÖNTŐ

B-csoport

1. Anasztaszija Arol (fehérorosz) 1428 pont – továbbjutott

2. Vijaleta Hurejeva (fehérorosz) 1428 – tj.

3. Ilke Özyüksel (török) 1425 – tj.

…10. Bauer Blanka 1407 – kiesett

Korábban

1. Marija Hnyedcsik (fehérorosz) 1437 – tj.

2. Guzi Blanka 1437 – tj.

3. Csang Ming-jü 1436 – tj.

…18. Erdős Rita 1314 – k.