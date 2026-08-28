Öttusa-vb: Szép Balázs is döntős Kujjangban

A B-csoportot is megrendezték a férfiak elődöntőjében a kujjangi öttusa-világbajnokságon, amelyben a megszokottaknak megfelelően a 18 versenyző az első kilenc helyért küzdött ahhoz, hogy döntőbe jusson. Az A-csoportból Koleszár Mihály továbbjutott a döntőbe, a B-ben Szép Balázson volt a sor.

A férfiak selejtezője szerdán a rossz idő miatt félbeszakadt, mindhárom csoportban az akadályversenyt és a kombinált számot helyi idő szerint csütörtök délelőtt fejezték be, majd délután várt a rangsoroló vívás az elődöntősökre. A két éve egyéniben vb-ezüstérmes Szép már a kvalifikáció során is remekül vívott, akkor 22–13-as mérleggel zárt csoportjában. Az elődöntős rangsoroló vívás során 23–12-t ért el, ami annyira jó volt, hogy a B-csoportban az első kiemelést kapta a táblavívásban (és az összesített elődöntős rangsorban is csak ketten előzték meg, mind a ketten mindössze eggyel több tussal). A szabályok szerint így olyan ellenfelet várt, akinek külön vívnia kellett a 16 közé jutásért – a fehérorosz Makszim Marukot (13–22, 16.) összességében simán győzte le 5:3-ra, a német Marvin Dogue (18–17, 8.) viszont már nehezebb feladat elé állította. 3:2-re az ellenfél vezetett, e tus után Szép villámgyors lábra szúrással egyenlített, a fennmaradó időben viszont Dogue egy fokkal bátrabb volt, és 5:3-mal jutott tovább. Szép így sem állt rosszul – a szabályok szerint az egyazon fordulóban kieső versenyzők között a körvívás eredménye rangsorol, és aszerint kapják a pontszámokat a számra, a magyar öttusázó e tekintetben a legjobb volt közöttük, így az ötödik helyről várhatta a folytatást.

Az akadálypályán Szép láthatóan egyre magabiztosabb, hiba nélkül jött végig – a többiekhez viszonyítva még mindig nem ez a legerősebb száma, a 30.66-os idő a 16. helyet jelentette. Két szám után tizedik volt, de szorosan követte közvetlen vetélytársait.

A 100 méteres gyorsúszás jobban alakult …, a kombinált számot pedig két helyet előrelépve a nyolcadik helyről kezdhette meg – csupán négy másodpercre a tizediktől, de kombiképességeit ismerve biztató volt a helyzete a döntőbe jutást illetően. A világbajnoki címvédő egyiptomi Mutaz Mohamed 10 helyet javítva ért be elsőként – Szép is végig magabiztosan lőtt, és jó tempóban haladva további két hellyel előrébb került, hatodikként jutott a vasárnapi döntőbe.

Szombaton a női elődöntő következik, magyar idő szerint reggel 7 órától az A-csoport (Erdős Rita, Guzi Blanka), 10.30-tól a B-csoport (Bauer Blanka).