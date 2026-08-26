Öttusa-vb: kaotikus szerda után sűrű csütörtök vár a mezőnyre Kínában

Ilyen népes mezőny esetén (112 versenyző) a különböző csoportokban más-más sorrendben rendezik meg a számokat a gördülékenyebb előrehaladás érdekében. Az időjárás azonban újfent nem adott lehetőséget az OCR biztonságos lebonyolítására, így újabb várakozás után ezúttal az a döntés született, hogy míg mindhárom csoportban megrendezték a körvívást és a 100 méteres gyorsúszást, a maradék két számot, az akadályversenyt és a laser runt csütörtökre halasztják. Igen ám, de aznap már a nőknek is rajthoz kell állniuk a kvalifikációban, és a férfi elődöntősöknek is le kell tudniuk a rangsoroló vívásukat az eredeti menetrend szerint…

„Az esélyegyenlőség is szerepet játszott a döntésben, mert a csúszás miatt nem volt biztos, hogy minden csoportban befejezik a küzdelmeket, és nem lett volna ideális, ha, mondjuk, két csoportban minden számot letudnak, a harmadikban pedig az eső miatt nem – részletezte Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Csütörtökre befedik az OCR-pályát, és mindhárom csoportban aznap bonyolítják le az akadályversenyt és a kombinált számot. Mindenesetre én még ilyet nem láttam, hogy egy napon próbálják meg megtartani a férfi kvalifikáció felét, a teljes női selejtezőt és a férfi elődöntősök körvívását is. Hogy az év ezen szakaszában itt eső van, az nem meglepetés. A lelátó fedett, a két kinti pástot szintén lefedték, tehát számoltak is ezzel, ennélfogva nem értem, hogy az OCR-pálya miért maradt ki ebből a sorból eredetileg.”

A szakvezető a helyi idő szerint szerda késő estébe (hat óra az eltérés Kujjang és Magyarország között) nyúló technikai értekezletet követően is készséggel állt rendelkezésünkre, és elmondta, mi a csütörtöki terv.

„Itteni idő szerint kora délelőtt, elég szűk menetrenddel tartják meg a férfiak selejtezőjének maradék számait. A három csoport A, B, C sorrendben egymás után következik az OCR-en, majd a kombinált számban, körülbelül délig kiderül, kik jutnak be az elődöntőbe. A női selejtezőben a hetvenhat indulót két csoportba osztották be, az A jelűbe Guzi Blanka, a B-be Bauer Blanka és Erdős Rita került. Ők délelőtt a vívással kezdenek, amíg a férfiak letudják a hátralévő számaikat, és utána délután folytatják a többivel, itteni idő szerint este hat óra körül lehet vége a női selejtezőnek. Ezzel párhuzamosan délután öt órától tart olyan két és fél órán át a férfi elődöntősök körvívása.”

Az A-csoportban a 2024-es világbajnok Bőhm Csaba 17–18-as vívás mellett 55.16 másodpercet úszott, 535 ponttal áll, jelenleg 10 pontra a továbbjutó 12. helytől. Tárkányi Zsombor a 14–21-es mérlege mellé 57.78-at tempózott, a 28. helyen 507 pontja van, hátránya 38 pont. A B-csoportban a vb-ezüstérmes Szép Balázs a 10. helyen áll 553-mal (22–13, 56.42), a C-ben az Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály 561-gyel a hetedik (24–13, 55.99).