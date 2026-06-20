Nemzeti Sportrádió

A tekvandós Salim Sharif Gergely győzött Ausztráliában

2026.06.20. 19:46
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Fotó: wtftaekwondo.hu
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Salim Omar Gergely tekvandó Salim Sharif Gergely
Salim Sharif Gergely győzött a 63 kilogrammosok súlycsoportjában a tekvondósok úgynevezett G2-es besorolású viadalán, az ausztráliai Gold Coast városában.

A májusi Európa-bajnokságon ötödik Salim Sharif – aki pénteken a Gold Coast-i Elnök-kupán harmadik helyen végzett az 58 kilósok között – ezúttal a kanadai Nithan Brindamohan 2–1-es legyőzésével kezdett a nyolcaddöntőben, a negyeddöntőben pedig a hazai közönség előtt szereplő Jack Orchardot ejtette ki 2–0-val. Az elődöntőben a tajvani Huang Cso-cseng sem tudta megállítani, 2–0 lett a vége, majd a döntőben a japán Maeda Hidatakát győzte le ugyancsak 2–0-ra – olvasható a magyar szövetség honlapján.

Testvére, az olimpiai ötödik, világ- és háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gergely a 68 kilósok között második helyen végzett, miután a döntőben 2–0-ra alulmaradt a kínai Csen Jü-fannal szemben. Salim Omar pénteken kilencedik lett az Elnök-kupán.

 

Salim Omar Gergely tekvandó Salim Sharif Gergely
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