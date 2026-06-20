A tekvandós Salim Sharif Gergely győzött Ausztráliában

A májusi Európa-bajnokságon ötödik Salim Sharif – aki pénteken a Gold Coast-i Elnök-kupán harmadik helyen végzett az 58 kilósok között – ezúttal a kanadai Nithan Brindamohan 2–1-es legyőzésével kezdett a nyolcaddöntőben, a negyeddöntőben pedig a hazai közönség előtt szereplő Jack Orchardot ejtette ki 2–0-val. Az elődöntőben a tajvani Huang Cso-cseng sem tudta megállítani, 2–0 lett a vége, majd a döntőben a japán Maeda Hidatakát győzte le ugyancsak 2–0-ra – olvasható a magyar szövetség honlapján.

Testvére, az olimpiai ötödik, világ- és háromszoros Európa-bajnok Salim Omar Gergely a 68 kilósok között második helyen végzett, miután a döntőben 2–0-ra alulmaradt a kínai Csen Jü-fannal szemben. Salim Omar pénteken kilencedik lett az Elnök-kupán.