A férfiak és a nők sem birtak a csehekkel a sakkolimpián

A nyílt tornán a csehek két nagymester mellett két nemzetközi mesterrel álltak ki az ezúttal Lékó Pétert pihentető mieinkkel szemben. Bár az értékszámok szerint minden táblán esélyesebbek voltunk, a különbség egyik esetben sem volt túl nagy, így kemény csatára volt kilátás.

Rapport Richárdnak nagyon nem megy a játék világossal (háromból három vereség!), most viszont a sötét bábukat vezethette. A legjobb magyar sakkozónak ugyan nem volt esélye a győzelemre, de a döntetlent hozta. Gledura világossal mindent megpróbált Václav Finekkel szemben, ám nem tudott döntő fölényt kiharcolni, így itt is remivel végződött a játék.

Dudin Gleb eközben remekelt! A honosított orosz egyértelműen erőssége a csapatnak, már a negyedik partiját nyerte meg, ezúttal Jáchym Nemec ellen. Világossal, 35 lépésben hozta a teljes pontot.

Bánusz Tamás először ült asztalhoz a románok elleni veresége után. Sötéttel játszva nem állt jól, Jan Vykouk döntő fölényt ért el, és 42 lépésben behúzta a partit.

Így a csehek elleni párharc 2:2-vel ért véget, ami csak egy csapatpontot jelent, de még így is van esély a legjobb tíz közé kerülésre. Érdekesség, hogy pénteken azzal az Ausztriával meccselnek a mieink, amelynek Berkes Ferenc a szövetségi kapitánya.

A németek meglepetésre 2.5:1.5-re legyőzték a toronymagas favorit Üzbegisztánt, így ismét teljesen nyílttá vált az arany sorsa.

Nomin-Erdene Davaademberel kiemelkedő játékot nyújt a sakkolimpián (Fotó: Kovács Péter)

A női tornán szintén Csehország volt az ellenfél. Nomin-Erdene Davaademberel továbbra is egészen fantasztikus formában szerepel. Mind a nyolc fordulóban játszott, és az ellenfeleknek mindössze két döntetlent engedélyezve hat győzelmet aratott. Karácsonyi Kata viszont kikapott, így az első két tábla remijével együtt ez a meccs is 2:2-re végződött.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 8. forduló

Magyarország–Csehország 2:2

Nguyen Thai Dai Van (2633)–Rapport Richárd (2726) döntetlen

Gledura Benjámin (2620)–Václav Finek (2578) döntetlen

Jan Vykouk (2524)–Bánusz Tamás (2587) 1:0

Dudin Gleb (2560)–Jáchym Nemec (2483) 1:0

Az állás: 1. Üzbegisztán 14 csapatpont (241.5 Sonneborn-Berger-pont), 2. Németország 14 (208), 3. Kína 13 (214.5), …20. Magyarország 12 (148.5)

Női torna, 8. forduló

Magyarország–Csehország 2:2

Gaál Zsóka (2357)–Joanna Worek (2278) döntetlen

Natasa Richterová (2194)–Papp Petra (2283) döntetlen

Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Lucie Rybácková (2088) 1:0

Tereza Rodshtein (2125)–Karácsonyi Kata (2137) 1:0

Az állás: 1. Kína 13 csapatpont (205.5 Sonneborn-Berger-pont), 2. Kazahsztán 13 (184), 3. India 12 (203.5), …33. Magyarország 10 (132.5)