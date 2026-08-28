Sima győzelemmel kezdte a férfi vízilabda MK-selejtezőt az Eger

A házigazda Eger magabiztos, 12–7-es győzelmet aratott az ELTE-BEAC felett a 2026–2027-es vízilabdaidény első mérkőzésén, a BENU férfi Magyar Kupa selejtezőjében.
A B-csoport küzdelmeinek otthont biztosító egriek a pénteki összecsapás négy negyedéből hármat nyertek meg, a félidőben már négygólos előnyben voltak, így végül simán diadalmaskodtak.
A Magyar Kupa selejtezőjében 12 csapat csatázik négy hármas csoportban, az első helyezettek jutnak tovább a negyeddöntőbe, ahol az előző bajnokság első négy helyezettjéhez, vagyis az FTC-Telekom Waterpolo, az EPS-Honvéd, a BVSC-Manna ABC és a Szolnok együtteséhez csatlakoznak.
VÍZILABDA
BENU férfi Magyar Kupa, selejtező
B-csoport (Eger)
One Eger–ELTE-BEAC 12–7 (3–2, 4–1, 2–2, 3–2)
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