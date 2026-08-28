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Vadnai Jonatán továbbra is harmadik az ILCA 7-vb-n

2026.08.28. 20:21
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Fotó: Dömötör Csaba
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Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
Vadnai Jonatán kilenc futam után továbbra is a harmadik helyen áll a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben zajló világbajnokságán.

Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós pénteken a 47 fős Arany-csoportban a korábbi futamban 17., majd a későbbiben hetedik lett a vb honlapja szerint. Az Eb-ezüstérmes Vadnai csütörtökön az Arany-csoportban egy második és egy 17. helyet szerzett, utóbbit – mint leggyengébb eredményét – kiejthette, ezért 51 pontjával a harmadik legjobb a mezőnyben.

A versenyben élen álló szingapúri Ryan Lónak 37, a második brit Michael Beckettnek 50 helyezési pontja van.

A világbajnokságból még két nap van hátra, az utolsón a tíz legjobbat felvonultató éremfutamot rendezik a Dublini-öbölben.

 

Vadnai Jonatán ILCA 7 vitorlázás
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