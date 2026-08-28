Vadnai Jonatán továbbra is harmadik az ILCA 7-vb-n

Vadnai Jonatán kilenc futam után továbbra is a harmadik helyen áll a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben zajló világbajnokságán.
Az olimpiai és világbajnoki negyedik magyar hajós pénteken a 47 fős Arany-csoportban a korábbi futamban 17., majd a későbbiben hetedik lett a vb honlapja szerint. Az Eb-ezüstérmes Vadnai csütörtökön az Arany-csoportban egy második és egy 17. helyet szerzett, utóbbit – mint leggyengébb eredményét – kiejthette, ezért 51 pontjával a harmadik legjobb a mezőnyben.
A versenyben élen álló szingapúri Ryan Lónak 37, a második brit Michael Beckettnek 50 helyezési pontja van.
A világbajnokságból még két nap van hátra, az utolsón a tíz legjobbat felvonultató éremfutamot rendezik a Dublini-öbölben.
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