Szerb válogatott támadót szerződtetett a Ferencváros – hivatalos

„Örülök, hogy itt lehetek. Ismerem a Ferencvárost, tudom, hogy nagy klubhoz jöttem. A klub gondolkodásmódja közel áll az enyémhez: nem csupán mérkőzéseket, hanem trófeákat nyerni, ez a legfontosabb számomra is. Várom már, hogy találkozhassak az új csapattársaimmal” – adta első nyilatkozatát Veljko Birmancsevics a Ferencváros játékosaként.

A zöld-fehérek sportigazgatója, Hajnal Tamás így mutatta be a támadót: „Régóta ismerjük Veljkót, sokszor láttuk játszani már akkor is, amikor még a Csukaricski labdarúgója volt. Személyében olyan támadó került a csapatba, aki tízes és szélsőpozícióban is tud futballozni. Kreatív támadó, aki helyzetkihasználásban és a helyzetek kialakításában is erős, ezt mutatják a nemzeti bajnokságokban és a nemzetközi kupákban elért számai. Azt várjuk tőle, hogy meghatározó tagja legyen a csapatnak, illetve hogy a játéka révén még kiszámíthatatlanabb, még színesebb és gólveszélyesebb legyen a támadójátékunk.”

A 28 éves labdarúgó a profi pályafutását a Partizan Beogradban kezdte, majd több kölcsönjáték után végleg megszerezte a Csukaricski, amelytől 2021-ben Malmőbe igazolt. Egy évre rá 4.1 millió euróért szerződtette a Toulouse, majd következett a Sparta Praha és a Getafe – tavasszal kölcsönben szerepelt a madridi csapatban, melynek színeiben hat bajnokin lépett pályára a spanyol élvonalban. Korábban a francia első osztályban 25 meccset játszott, a legjobb időszakát viszont a cseheknél töltötte, 109 tétmeccsen 37 gólt és 21 gólpasszt jegyzett. 2024-ben bajnok lett a prágaiakkal, de aranyérmes volt Svédországban is a Malmővel, a Toulouse-zal pedig Francia Kupát nyert 2023-ban.

Szerbia nemzeti együttesében először 2021-ben léphetett pályára, azóta 17 válogatottsággal büszkélkedhet. A 2024-es, németországi rendezésű Európa-bajnokságon Anglia és Szlovénia ellen is pályára lépett.

Mint korábban a szerb Mozzart Sport beszámolója alapján megírtuk, Birmancsevics vételára hét számjegyű összeg lehet (plusz továbbértékesítési bónusz), tehát elérheti az egymillió eurót, de így is kedvező összegről van szó, hiszen a Transfermarkt 3.5 millió euróra becsüli az értékét, két éve pedig még 9 millióra taksálta a portál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország), Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Hapoel Petah Tikva – Izrael)