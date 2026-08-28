Súlyosan megsérült az FTC fiatal kézilabdázója az ETO elleni Szuperkupa-meccs előtt

Balázs Bítia edzésen, egy szerencsétlen mozdulat következtében sérült meg, és hosszú kihagyás vár rá – adta hírül a Ferencváros a honlapján.

„Balázs Bítia a felkészülési időszakban szenvedett térdsérülést. Sajnálatos módon a vizsgálatok alapján komolyabb, műtéti ellátást igénylő sérülés igazolódott. A beavatkozás során elvégeztük az elszakadt elülső keresztszalag pótlását, azóta el is hagyhatta a kórházat, és hamarosan elkezdheti a rehabilitációt” – adott tájékoztatást a csapat orvosa, dr. De Jonge Róbert.

A fiatal játékos a 2025–2026-os idényben vált az FTC felnőttcsapatának teljes értékű tagjává, a mögöttünk hagyott idény során a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a Magyar Kupában összesen 51 gólt szerzett. Kiválásával jelen állás szerint Angela Malestein lesz a Ferencváros egyedüli jobbszélsője az új évadban – a csapat számára az idény vasárnap kezdődik, 15 órától csap össze az ETO-val a Szuperkupában.

NŐI KÉZILABDA MAGYAR SZUPERKUPA (SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA)

Vasárnap, 15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!