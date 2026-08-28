Nemzeti Sportrádió

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NB I: Debrecen–MTK 1–2

PL: Crystal Palace–Manchester City

2026.08.28. 20:47
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A rövid hajú Erling Haaland nem talált be az első fordulóban (Fotó: Getty Images)
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Crystal Palace élő közvetítés angol labdarúgás Premier League Manchester City angol bajnokság
A Premier League 2. fordulójának első mérkőzésén a Crystal Palace a Manchester Cityt fogadja. Kövesse a mérkőzést élő, folyamatosan frissülő cikkünk segítségével.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: Crystal Palace–Manchester City 0–0 (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
London, Selhurst Park. Vezeti: Madley
Crystal Palace: Henderson – Canvot, Richards, Tomijaszu – Khalali, Kamada, Wharton, Mitchell – Nketiah, Pino, Larsen. Vezetőedző: Pierre Sage
Manchester City: Donnarumma – Khuszanov, Gvardiol, Dias, O'Reilly – Anderson, Guehi – Foden, Cherki, Semenyo – Haaland. Vezetőedző: Enzo Maresca

 

PERCRŐL PERCRE

 

Crystal Palace élő közvetítés angol labdarúgás Premier League Manchester City angol bajnokság
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