Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Debrecen–MTK 1–2

Betegséghullám sújtja az MTK-t, korosztályos játékosokkal pótolják a kiesőket

R. P.R. P.
2026.08.28. 19:46
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Fotó: Török Attila
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MTK NB I DVSC
A labdarúgó NB I-ben szereplő MTK a hivatalos honlapján bejelentette, hogy betegséghullám sújtja a csapatot, így jelentősen átalakult a DVSC elleni meccskeret.

 

„A DVSC elleni találkozóra készülő csapatunk keretében több játékosnál is akut, gastrointestinalis fertőzésre jellemző tünetekkel járó megbetegedés jelentkezett az elmúlt 24 órában, az érintettek sora még a csapat debreceni utazása során is bővült – írta közleményében az MTK. – Adrian Zeljkovic, Kovács Patrik és Nyers Ádám az állapota miatt már nem is tarthatott a csapattal, míg Stipe Radic és Klausz Milán a Debrecenbe tartó buszutazás során lett rosszul, így öt olyan játékosra biztosan nem számíthat a szakmai stáb, akik tagjai voltak a Nyíregyháza elleni győztes bajnoki meccskeretének.”

„Jelen állás szerint több, panasszal bíró futballista is vállalja a játékot. A kooperációs megállapodásban érintett labdarúgókra a hirtelen kialakult helyzet miatt nem számíthatunk, így nemrégiben négy korosztályos utánpótlás-válogatott játékos utólag, a helyszínen csatlakozott a keretünkhöz.”

A teljes közleményt ide kattintva éri el.

6. FORDULÓ
Augusztus 28., péntek
20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Augusztus 29., szombat
14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 30., vasárnap
16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

 

 

MTK NB I DVSC
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