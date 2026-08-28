Betegséghullám sújtja az MTK-t, korosztályos játékosokkal pótolják a kiesőket

„A DVSC elleni találkozóra készülő csapatunk keretében több játékosnál is akut, gastrointestinalis fertőzésre jellemző tünetekkel járó megbetegedés jelentkezett az elmúlt 24 órában, az érintettek sora még a csapat debreceni utazása során is bővült – írta közleményében az MTK. – Adrian Zeljkovic, Kovács Patrik és Nyers Ádám az állapota miatt már nem is tarthatott a csapattal, míg Stipe Radic és Klausz Milán a Debrecenbe tartó buszutazás során lett rosszul, így öt olyan játékosra biztosan nem számíthat a szakmai stáb, akik tagjai voltak a Nyíregyháza elleni győztes bajnoki meccskeretének.”

„Jelen állás szerint több, panasszal bíró futballista is vállalja a játékot. A kooperációs megállapodásban érintett labdarúgókra a hirtelen kialakult helyzet miatt nem számíthatunk, így nemrégiben négy korosztályos utánpótlás-válogatott játékos utólag, a helyszínen csatlakozott a keretünkhöz.”

A teljes közleményt ide kattintva éri el.

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)