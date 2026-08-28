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Farkas Balázs ezüstérmes a fallabda Budapest Openen

2026.08.28. 20:13
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Farkas Balázs (Fotó: Facebook/Magyar Fallabdaszövetség)
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Farkas Balázs három sima szettben vereséget szenvedett a nyolcadikként rangsorolt indiai Velavan Senthilkumartól a fallabdázók PSA Budapest Open elnevezésű versenyének pénteki döntőjében.

A magyar játékos, aki a múlt héten a nyolcaddöntőig jutott a szintén Budapesten rendezett Európa-bajnokságon, egyik játszmában sem tudta felvenni ellenfele ritmusát, az indiai pedig mindössze kilenc megnyert labdamenetet engedélyezett neki és harminc perc alatt megnyerte a finálét. Farkas az 55., Senthilkumar az 54. helyen áll a világranglistán.

A Millenárison rendezett verseny összdíjazása 43 500 dollár volt.

FALLABDA
BUDAPEST OPEN
Döntő
Velavan Senthilkumar (indiai, 8.)–Farkas Balázs 3:0 (4, 2, 3)

 

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