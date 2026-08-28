Nemzeti Sportrádió

Két gólpassz a nyári szerzeménytől, a Bayern a Stuttgart kiütésével kezdte a bajnokságot

R. D. P.R. D. P.
2026.08.28. 22:30
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Iszmael Szaibari önzetlen volt Aleksandar Pavlovic mellett (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bundesliga Stuttgart
Magabiztos győzelemmel (5–1) kezdte a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 2026–2027-es kiírását a címvédő Bayern München, amely a nyitó mérkőzésen a Stuttgartot fogadta péntek este.

A Bundesliga hagyományainak megfelelően a címvédő hazai mérkőzésével indult az új idény. A Bayern München a 21. percben vezetést szerzett a Stuttgart ellen, amikor Dayot Upamecano a kapuba csúsztatta a labdát Joshua Kimmich szöglete után.

A „svábok” a fordulást követően egyenlítettek Josha Vagnomannak köszönhetően, aki néhány perccel később a saját kapuját is bevette, ráadásul a két találat között Michael Olise is eredményes volt – ezekkel a három pont sorsa gyakorlatilag eldőlt.

A müncheniek nem álltak le ezt követően sem, a hajrában ugyanis Aleksandar Pavlovic és Luis Díaz is feliratkozott az eredményjelzőre: a csereként beállt nyári szerzemény, Iszmael Szaibari szolgálta ki őket.

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (Upamecano 21., Olise 55., Vagnoman 57. – öngól, Pavlovic 82., L. Díaz 90+2., ill. Vagnoman 52.)

Szombaton játsszák
15.30: Elversberg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Mainz–Paderborn
15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

 

Bayern München Bundesliga Stuttgart
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