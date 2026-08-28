Máthé Dominik nyolc gólt lőtt Pancsován
Máthé Dominik a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc góllal járult hozzá a GRK Ohrid 30–28-as győzelméhez Pancsován, a Dinamo Pancsevo otthonában az új montenegrói, szerb, északmacedón közös férfi kézilabdaliga (MRHL) alapszakaszának harmadik fordulójában.
A 46-szoros válogatott jobbátlövő Európa-kupa-címvédő csapata továbbra is százszázalékos, és vezeti csoportja tabelláját.
Korsós Dorina egy találata ellenére a Rapid Bucuresti otthon 28–25-re kikapott a CSM Bucuresti-től a román női élvonalban. A győztes együttesben Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya nem talált a hálóba.
Afentáler Sára három, Varga Emőke két gólt lőtt, míg Janurik Kingának nem volt védése a Corona Brasov-ban, amely 25–23-as vereséggel távozott Zilahról, a HC Zalau otthonából.
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