Nemzeti Sportrádió

Máthé Dominik nyolc gólt lőtt Pancsován

R. P.R. P.
2026.08.28. 21:32
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Fotó: Facebook/GRK Ohrid
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Kuczora Csenge Korsós Dorina Máthé Dominik
Máthé Dominik a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc góllal járult hozzá a GRK Ohrid 30–28-as győzelméhez Pancsován, a Dinamo Pancsevo otthonában az új montenegrói, szerb, északmacedón közös férfi kézilabdaliga (MRHL) alapszakaszának harmadik fordulójában.

A 46-szoros válogatott jobbátlövő Európa-kupa-címvédő csapata továbbra is százszázalékos, és vezeti csoportja tabelláját.

Korsós Dorina egy találata ellenére a Rapid Bucuresti otthon 28–25-re kikapott a CSM Bucuresti-től a román női élvonalban. A győztes együttesben Kuczora Csenge és Faluvégi Dorottya nem talált a hálóba.

Afentáler Sára három, Varga Emőke két gólt lőtt, míg Janurik Kingának nem volt védése a Corona Brasov-ban, amely 25–23-as vereséggel távozott Zilahról, a HC Zalau otthonából.

 

Kuczora Csenge Korsós Dorina Máthé Dominik
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