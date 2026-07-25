Nemzeti Sportrádió

Mészáros Krisztofer és Mayer Gréta a bajnok

K. E.K. E.
2026.07.25. 19:02
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Mayer Gréta (Fotó: Szabó Miklós)
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Az egyéni összetett aranyérme a BHSE és a DKSE tornászának nyakába került szombaton a Tornacsarnokban.

Kicsit szokatlan ugyan az időpont, hiszen a sportág országos bajnokságát általában tavasszal rendezik, ám idén augusztusban lesz az Európa-bajnokság (Zágráb ad otthont a viadalnak), így az ob időpontja is későbbre tolódott. 

Szombaton a budapesti Tornacsarnokban a csapatbajnokság mellett az egyéni összetett versenyt rendezték meg: nem borult a papírforma, a várakozásoknak megfelelően Mészáros Krisztofer és Mayer Gréta bizonyult a legjobbnak. 

Örülök, hogy stabil gyakorlatokkal tudtam hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Az elmúlt hetekben sokat dolgoztunk, és jó érzés, hogy ez a versenyen is visszaköszönt” – nyilatkozta Mayer Gréta, de megjegyezte azt is, van még hová fejlődnie. 

Ugyanerről beszélt Mészáros Krisztofer is az értékelésében, a BHSE olimpikonja annak örült igazán, hogy mind a hat gyakorlatát jól megcsinálta szombaton. 

Vasárnap következnek a szerenkénti finálék a Tornacsarnokban, s ha úgy tetszik, ez a nagy visszatérők napja is lesz, hiszen hosszabb sérülése után pódiumra lép Czifra Bettina Lili, valamint az elmúlt években Amerikában tanuló, ott diplomázó Bácskay Csenge. Az ob szerenkénti döntőiben a közönség Kovács Zsófiát is láthatja: a dunaújvárosiak Európa-bajnoka szintén nehéz időszakot tudhat maga mögött, a párizsi olimpián elszenvedett sérülése után áprilisban tért vissza.

A csapatbajnokságot, melynek második fordulóját szombaton rendezték, a férfiaknál a BHSE, a nőknél a DKSE nyerte. 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TORNACSARNOK
Egyéni összetett
Férfiak. Országos bajnok: Mészáros Krisztofer (BHSE, edző: Mihók Ádám) 82.432, 2. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 78.398, 3. Kis Dominik (BHSE) 77.121
Nők. Ob: Mayer Gréta (DKSE, e: Trenka János) 53.833, 2. Szilágyi Nikolett (DEAC) 49.099, 3. Péter Sára (FTC) 47.499

 

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