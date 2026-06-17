Asztalitenisz WTT: András Csaba kikapott a selejtező második fordulójában Ljubljanában

A világranglistán 73. magyar játékos – akit a tizedik helyen emeltek ki a kvalifikációban – a hétfői nyitányon 3:1-re nyert a rangsorban 152. angol Samuel Walker ellen, és ezúttal a 120. Jüan várt rá.

Felváltva nyerték a szetteket, az utolsó játszmában, az ötödikben pedig András már 4:2-re vezetett, ám kínai riválisa fordított. 9:9 után Jüan jutott meccslabdához, és már az első lehetőségét kihasználta.

ASZTALITENISZ, WTT

Férfi egyes, selejtező, 2. forduló

Jüan Li-cen (kínai)–András Csaba (10.) 3:2 (7, –6, 4, –4, 9)