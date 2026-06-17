Asztalitenisz WTT: András Csaba kikapott a selejtező második fordulójában Ljubljanában

András Csaba 3:2-re kikapott a kínai Jüan Li-centől a selejtező 2. fordulójában az asztaliteniszezők WTT-sorozatának 300 ezer dollár (104.7 millió forint) összdíjazású, star contender besorolású ljubljanai viadalán.
A világranglistán 73. magyar játékos – akit a tizedik helyen emeltek ki a kvalifikációban – a hétfői nyitányon 3:1-re nyert a rangsorban 152. angol Samuel Walker ellen, és ezúttal a 120. Jüan várt rá.
Felváltva nyerték a szetteket, az utolsó játszmában, az ötödikben pedig András már 4:2-re vezetett, ám kínai riválisa fordított. 9:9 után Jüan jutott meccslabdához, és már az első lehetőségét kihasználta.
ASZTALITENISZ, WTT
Férfi egyes, selejtező, 2. forduló
Jüan Li-cen (kínai)–András Csaba (10.) 3:2 (7, –6, 4, –4, 9)
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