Nem delegál MOB-tagot a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság

A társaság szombati sajtóközleménye szerint Szilágyi Zoltán alelnök, háromszoros olimpikon, többszörös magyar bajnok és válogatott úszó korábban már hosszú éveken keresztül eredményesen és sikeresen tevékenykedett MOB-tagként a jogi és etikai bizottságban.

Újabb tagfelvételi kérelme és a tagjelölt személye az alapszabályban előírt feltételeknek megfelelt, továbbá Szilágyival szemben kizáró ok nem vetődött fel, így a MOB február 18-án tagként nyilvántartásba vette, majd ezt a május 16-i közgyűlés megerősítette.

Szilágyi MOB-tagsága a napokban azért váltott ki nagy visszhangot, mert lánya, Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó 2021 decemberében úgy nyilatkozott, hogy apja – korábbi edzője – testileg, lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Szilágyi Zoltán minden vádat tagadott. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék eljárást, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) vizsgálatot indított, Szilágyi Zoltán pedig becsületsértés miatt beperelte a lányát.

Papp Gábor ügyvéd, a MÚSZ vizsgálóbizottságának elnöke, 2022 márciusában bejelentette, hogy „a rendelkezésükre álló bírósági ítélet – amely kimondta, hogy Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában agresszív viselkedést tanúsított, és Szilágyi Gerda fejlődését akadályozza –, valamint a bizottság által meghallgatott személyek egybehangzó állítása alapján meggyőződtek arról, hogy mindaz, amiket Szilágyi Liliána a nyilvánosság előtt állított, megfelel a valóságnak”.

A Sportjus Magyar Sportjogász Társaság leszögezte, hogy Szilágyi Zoltán delegálása során mindenben a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a MOB alapszabályában foglaltaknak megfelelően járt el.

„A társaság elítéli, hogy jogerős bírósági elmarasztaló ítélet hiányában média- és közéleti szereplők prejudikálnak, és ezzel a magyar sport tagjaira befolyást gyakorolnak, a jogbiztonságot veszélyeztetik. A MOB közleményének ismeretében, a jogállamiság alapelvének látható sérelme miatt, valamint az olimpizmus szellemének védelme érdekében a Sportjus Magyar Sportjogász Társaság a MOB-tagság delegálási jogáról egyoldalúan lemond” – áll a közleményben.