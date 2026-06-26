Hivatalos: Szántó Dávid helyettes államtitkár lett

A kormányváltás után Pósfai Gábor belügyminiszter a korábbi öttusázó olimpikont, a Nemzeti Sport volt főszerkesztőjét, Kálnoki-Kiss Attilát bízta meg a sportért felelős államtitkárság vezetésével.

Ahogy lapunk elsőként megírta, Szántó Dávid lett a helyettes államtitkár. A volt sportriporter mostanáig a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott, de úgy értesültünk róla, hogy már napokkal ezelőtt bejelentette a szövetségben az új megbízatását.