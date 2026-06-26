Hivatalos: Szántó Dávid helyettes államtitkár lett
Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport információi, Szántó Dávid lett a sportért felelős államtitkárság helyettes államtitkára. A korábbi sportriporter megbízatását Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár jelentette be egy pénteki sajtótájékoztatón.
A kormányváltás után Pósfai Gábor belügyminiszter a korábbi öttusázó olimpikont, a Nemzeti Sport volt főszerkesztőjét, Kálnoki-Kiss Attilát bízta meg a sportért felelős államtitkárság vezetésével.
Ahogy lapunk elsőként megírta, Szántó Dávid lett a helyettes államtitkár. A volt sportriporter mostanáig a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatójaként dolgozott, de úgy értesültünk róla, hogy már napokkal ezelőtt bejelentette a szövetségben az új megbízatását.
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