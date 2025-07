Lovasünnep, kiélezett futamok és német ló győzelme az év versenyén

Rendkívüli pályafutást tudhat magáénak az 1960-ban, a kisbéri ménesben született angol telivér, Imperiál. Már az apja is kiváló versenyló volt, azonban unortodox, nem teljesen a sikeres versenylovakra jellemző alakja miatt csikó korában sok szakértő rossz véleménnyel volt róla, puhának, sérülékenynek tartotta. Imperiál azonban rácáfolt a kétkedőkre, egy fiatal tréner, Aperianov Zakariás kezei alatt ért fantasztikus versenylóvá, három versenyévad alatt (1962 és 1964 között) 26 alkalommal startolt, és 21-szer győzött is, Magyarországon ráadásul veretlen maradt. Osztrák, illetve Magyar Derbyn is nyert, legnagyobb sikere mégis a Baden-badeni Nagydíjon elért második helye volt, ahol a későn érő, ötéves angol telivértől, Espressótól kapott ki. Négyévesen már a egész kontinensen ismerték a nevét a lósport kedvelői, egy esztendővel később azonban már nem versenyzett, „nyugdíjas éveit” a dióspusztai, majd a kerteskői ménesben töltötte tenyészménként. Versenyzői pályafutása után sem tétlenkedett, összesen 531 utódja született, közülük 348 versenyen is indult, nyolc Magyar Derby-győztes csikóval abszolút csúcstartó, de talán ez a szám még magasabb is lehetett volna, ha nem olyan válogatós őnagysága: leginkább a szürke kancákat kedvelte, többször is ilyen színű párral kecsegtették vágykeltőként, hogy aztán a fedeztetés pillanatában másik állatot adjanak elé.