Balaton-átúszás: különleges intézkedések az alacsony vízállás miatt

Mint a Budapest Sportiroda (BSI) csütörtökön az MTI-nek jelezte, az utóbbi évek legnagyobb nyílt vízi úszóeseményére készül, amit az is jelez, hogy már nem lehet nevezni rá.

A mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a révfülöpi partot. A megoldást egy, a Balaton vizére épített ideiglenes óriás stég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek.

A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a megfelelő vízmélység eléréséhez pontosan milyen hosszan kell a stéget a tóba nyújtani. A BSI csapata ugyanakkor hangsúlyozza: a logisztikai nehézségek a csomagszolgáltatást és magát az úszást semmilyen módon nem befolyásolják. Fontos tudni, hogy a két part közti távolság nem csökken, de a déli parton a szokásosnál idén hamarabb leér majd az úszók lába. A sekély vizű beérkezési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátralévő négy hétben ez a távolság várhatóan tovább növekszik.

A tó átúszására készülőket ingyenes BAHART hajótranszfer és csomagmegőrző-rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók.

„A gigantikus feladatot két autó és négy motorcsónak végzi, több mint harminc fordulóval” – írta a BSI.

A gördülékeny lebonyolítás érdekében a szolgáltatás az érkezési pontokhoz igazodik: a Révfülöpön rajtolók felszerelése a balatonboglári célban várja a befutókat, míg a Boglárra érkezők még a révfülöpi startba hajózás előtt, a déli parton adhatják le zsákjaikat. Mindkét helyszínen elérhető a „maradó csomag” szolgáltatás is azoknak, akik az úszás után visszatérnek a kiindulópontra. A kerékpárral érkezőket egy külön erre a célra kialakított depó várja.