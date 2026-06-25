Nemzeti Sportrádió

Balaton-átúszás: különleges intézkedések az alacsony vízállás miatt

2026.06.25. 11:32
null
Fotó: Budapest Sportiroda
Címkék
úszás Balaton Balaton-átúszás
A tó alacsony vízállása az úszás élményét egyáltalán nem befolyásolja a szervezők szerint a július 18-ai 44. Lidl Balaton-átúszáson, de a hatalmas tömeg zökkenőmentes kiszolgálása különleges logisztikai megoldásokat kíván a révfülöpi rajtnál.

Mint a Budapest Sportiroda (BSI) csütörtökön az MTI-nek jelezte, az utóbbi évek legnagyobb nyílt vízi úszóeseményére készül, amit az is jelez, hogy már nem lehet nevezni rá.

A mostani kihívást az okozza, hogy a résztvevők felszerelését a két part között szállító motoros kishajók a sekély víz miatt nem tudják biztonságosan megközelíteni a révfülöpi partot. A megoldást egy, a Balaton vizére épített ideiglenes óriás stég jelenti majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek.

A szakemberek jelenleg is vizsgálják, hogy a megfelelő vízmélység eléréséhez pontosan milyen hosszan kell a stéget a tóba nyújtani. A BSI csapata ugyanakkor hangsúlyozza: a logisztikai nehézségek a csomagszolgáltatást és magát az úszást semmilyen módon nem befolyásolják. Fontos tudni, hogy a két part közti távolság nem csökken, de a déli parton a szokásosnál idén hamarabb leér majd az úszók lába. A sekély vizű beérkezési szakasz már most körülbelül 100 méterrel hosszabb a megszokottnál, és a rajtig hátralévő négy hétben ez a távolság várhatóan tovább növekszik.

A tó átúszására készülőket ingyenes BAHART hajótranszfer és csomagmegőrző-rendszer segíti, amely garantálja, hogy a személyes holmik gyorsabban átérjenek a túlpartra, mint maguk az úszók.

„A gigantikus feladatot két autó és négy motorcsónak végzi, több mint harminc fordulóval” – írta a BSI.

A gördülékeny lebonyolítás érdekében a szolgáltatás az érkezési pontokhoz igazodik: a Révfülöpön rajtolók felszerelése a balatonboglári célban várja a befutókat, míg a Boglárra érkezők még a révfülöpi startba hajózás előtt, a déli parton adhatják le zsákjaikat. Mindkét helyszínen elérhető a „maradó csomag” szolgáltatás is azoknak, akik az úszás után visszatérnek a kiindulópontra. A kerékpárral érkezőket egy külön erre a célra kialakított depó várja.

 

úszás Balaton Balaton-átúszás
Legfrissebb hírek

Fábián Bettina: Elegünk van abból, hogy újra és újra kockára kell tennünk az egészségünket

Úszás
2026.06.23. 15:02

Úszás: Sárkány Zétény megvédte címét a nyílt vízi ob-n

Utánpótlássport
2026.06.20. 20:42

Kate Douglass megdöntötte Sarah Sjöström világcsúcsát 50 gyorson

Úszás
2026.06.20. 09:44

Németh Nándor: Álom a Milákkal felálló váltó

Úszás
2026.06.17. 07:52

Úszás: húsz fős magyar csapat utazik a junior Eb-re

Utánpótlássport
2026.06.16. 20:40

Úszás: ifi ob után ifi Eb, majd felnőtt Eb várja Antal Dávidot

Utánpótlássport
2026.06.14. 09:12

Kisebb változtatásokkal rendezik meg a hétvégén a vitorlázók Mihálkovics Kupáját

Egyéb egyéni
2026.06.10. 09:50

Betelt a nevezési lista a Balaton-átúszásra

Úszás
2026.06.09. 09:28
Ezek is érdekelhetik