Nemzeti Sportrádió

Fazekas Imre a lányát megelőzve szerezte meg nyolcadik Magyar Ügető Derby-győzelmét

2026.07.04. 19:23
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Fazekas Imre és Ginevra (Fotó: Kincsem Park - Nemzeti Lóverseny/Facebook)
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Lósport Fazekas Imre Ginevra Kincsem Park Ügető Derby
Kaszás Gergő színművész lova, a Fazekas Imre hajtotta Ginevra nyerte meg szombat kora este a 112. Magyar Ügető Derbyt a Kincsem Parkban zajló a Derby és a Divat Fesztivál első versenynapjának fő futamát.

A 14 millió forinttal díjazott futamban kilenc hazai tenyésztésű négyéves ló indult, s a verseny komoly izgalmakat tartogatott. Már a rajt előtt borzolta a kedélyeket, hogy a második számú favoritnak tartott Baiyoke Sky-jal alaposan meggyűlt a baja hajtójának, Jozef Sagajnak, a startot követően gyakorlatilag azonnal ki is szállt a versenyből.

A kétkörös, 2500 méteres viadal első kanyarjában már Ginevra állt az élre, s ugyan hat ló a folytatásban szorosan egymás mögött/mellett haladt, Fazekas Imre végig az élen tartotta lovát, majd a célegyenesre fordulva ritmust váltott és lerázta riválisait. Ginevrával csak a Fazekas Andrea hajtotta Get Lucky tudta tartani a lépést, ám megelőzni nem tudta édesapját, aki karrierje során nyolcadik alkalommal diadalmaskodott a derbyn, melynek első helyéért hétmillió forint pénzdíj jár. A harmadik helyen a Hajnal Tibor hajtotta Gaya T Boko végzett, centikkel megelőzve a német klasszis hajtóval, Christoph Schwarzcal indult első számú favorit Greenbacket.

A fesztivál vasárnap folytatódik, a nap csúcsfutama pedig a hároméves angol telivérek versenye, a Szerencsejáték Zrt. 104. Magyar Galopp Derby lesz. A 22 millió forint összdíjazású, 2400 méteres klasszikus futamban tizenkét mén és négy kanca áll rajtgépbe.

 

Lósport Fazekas Imre Ginevra Kincsem Park Ügető Derby
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