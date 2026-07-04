Cselgáncs: Pirbus-Gróf Nóra ihletett napot fogott ki az ifjúsági Eb-n

Mint beszámoltunk róla, felülmúlták az előzetes várakozásokat a magyar ifjúsági dzsúdósok a Kanári-szigeteken rendezett korosztályos Eb-n. A mieink egy ezüst- és két bronzérmet, illetve egy ötödik helyet szereztek az U18-asok kontinensviadalán Gran Canarián. A legfényesebb medál Pirbus-Gróf Nóra nevéhez fűződött, aki a fináléig jutott a 40 kilósok mezőnyében, és végül a dobogó második fokára állhatott fel. A Nagykanizsai Judo Klub 2009-es születésű versenyzője ötödik kiemeltként a francia Barray legyőzésével kezdett a legjobb 16 között, majd a román Marian ellen is nyert, sőt az elődöntőben az első kiemelt ukrán Palamarenkót is megverte, ezzel bejutott a döntőbe, amelyben nem bírt az azeri Guliyevával, így a magyar csapat első érmét megszerezve, Nóra nyakába ezüstöt akasztottak a nap végén, aki ezzel pályafutása legnagyobb sikerét érte el.

Remekül alakult az egész versenynap számomra, végig jó hangulatban voltam, és alapvetően nagyon élveztem a versenyzést

– kezdte Pirbus-Gróf az Utánpótlássportnak. – Az első meccsem előtt még jobban izgultam a szokásosnál, hiszen mégiscsak most szerepeltem először világversenyen, illetve mivel viszonylag sokat kellett fogyasztanom, így volt bennem némi stressz amiatt is, hogy a mérlegelés után az úgynevezett visszatöltés majd mennyire lesz hatékony, vajon milyen erőben is leszek ezután a szőnyegre lépve, és képes leszek-e igazán jó formában dzsúdózni. Úgy érzem, hogy az első meccsem megnyerése után sokkal felszabadulttá váltam, és tényleg elkaptam a fonalat. Ennek köszönhetően a második mérkőzésem, vagyis a negyeddöntő már egy fokkal simábban alakult, a román lányt magabiztosan tudtam verni. Majd jött a döntőbe jutásért az első kiemelt ukrán lány, aki az idén már két Európa-kupát is megnyert, egyen pedig ezüstérmes lett. Tavaly egyszer kikaptam tőle, viszont ebben az esztendőben még nem küzdöttem vele, és szerettem volna végre megméretni magam ellene.

Gondoltam magamban, hogy itt a tökéletes alkalom az Európa-bajnoki elődöntőben. Ráadásul sikerült is legyőznöm, ami tényleg hihetetlen élmény volt,

magam sem hittem volna, hogy ez össze fog jönni, de nyertem és bejutottam a fináléba, ezzel biztossá vált az éremszerzésem.

Ami azok után, hogy az idei Európa-kupákon rendre lemaradtam az éremszerzésről, elképesztően sokat jelentett nekem, hogy akkor innen már biztosan nem távozok üres kézzel. Utólag kicsit olyan érzésem van, hogy ez az év úgy alakult, mintha mindvégig ez lett volna a forgatókönyv, és így lett volna előre megírva nekem.

Az idén három ifjúsági Európa-kupa-állomáson is éremért küzdhetett, viszont mindannyiszor elbukta a bronzcsatát, így lecsúszott a dobogós helyekről: Somorján és Bielsko-Bialában ötödik, Porecben negyedik lett.

Pirbus-Gróf Nóra (fehérben) karrierje első világversenyén szerepelve ezüstérmet nyert az ifi Eb-n Forrás: EJU

Hóbár Péter és Hóbár-Horváth Edina tanítványa elmondta, a fogyasztási nehézségek miatt az már korábban eldőlt, hogy az ifjúsági Eb lesz az utolsó versenye a 40 kilós súlycsoportban, így különösen örül neki, hogy ezzel a kiemelkedő sikerrel tud majd továbblépni az év hátralévő részére a 44 kilósok közé, míg jövőre – akkor már juniorként – a 48 kilósok közé.

A korábbi kudarcok után most ez az Eb-döntős szereplés óriási elégtételt jelent, és hatalmas boldogsággal tölt el, hogy a befektetett munka, illetve a sok lemondás végre meghozta a gyümölcsét.

A döntőben végül sajnos az azeri lány túl erősnek bizonyult, de az ezüsttel is maximálisan elégedett vagyok. A verseny előtti napon már azt is azonnal aláírtam volna, ha pontszerző helyen végzek, ehhez képest aztán ott állhattam a dobogó második fokán."

(Kiemelt képen: Pirbus-Gróf Nóra és edzője, Hóbár-Horváth Edina Forrás: EJU)