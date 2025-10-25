Kikapott Svédországtól a Kincsem Parkban a magyar amerikaifutball-válogatott

Válogatottunk az első negyedben megszerezte a vezetést egy mezőnygóllal, majd a második játékrészben kapott egy hatpontost, de még a szünet előtt válaszolni tudott: egy újabb értékesített FG-nek köszönhetően csak egy pont volt a hátrány, 7–6.

A második félidőben aztán sokáig, egészen a meccs hajrájáig úgy tűnt, pontok sem lesznek. A magyar válogatott két perccel a vége előtt visszakapta a labdát, hogy győztes drive-ot vezethessen (egy mezőnygól elég lett volna a sikerhez), de a támadósorozat kezdetén Hegedűs Máté első passzából rögtön interceptiont szereztek a svédek, amit vissza is vittek: pick6, 13–6. Ezt követően még elindultunk az egyenlítés felé, de nem tudtunk haladni, maradt ez a végeredmény.

Csapatunk ezzel elvesztette a 7. helyért vívott meccset, és a nyolcadik pozícióban fejezte be az Európa-bajnokságot.

AMERIKAI FUTBALL

Európa-bajnoki mérkőzés

A 7. helyért (Kincsem Park, Rugby Center)

Magyarország–Svédország 6–13 (3–0, 3–7, 0–0, 0–6)