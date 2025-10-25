Nemzeti Sportrádió

Kikapott Svédországtól a Kincsem Parkban a magyar amerikaifutball-válogatott

CS. M.CS. M.
2025.10.25. 17:24
Fotó: HFL Tv
Magyarország amerikai foci amerikaifutball-válogatott Svédország Kincsem Park
A magyar amerikaifutball-válogatott 13–7-re kikapott Svédországtól szombaton a Kincsem Parkban, így a 8. helyen zárta az Európa-bajnokságot.

 

Válogatottunk az első negyedben megszerezte a vezetést egy mezőnygóllal, majd a második játékrészben kapott egy hatpontost, de még a szünet előtt válaszolni tudott: egy újabb értékesített FG-nek köszönhetően csak egy pont volt a hátrány, 7–6. 

A második félidőben aztán sokáig, egészen a meccs hajrájáig úgy tűnt, pontok sem lesznek. A magyar válogatott két perccel a vége előtt visszakapta a labdát, hogy győztes drive-ot vezethessen (egy mezőnygól elég lett volna a sikerhez), de a támadósorozat kezdetén Hegedűs Máté első passzából rögtön interceptiont szereztek a svédek, amit vissza is vittek: pick6, 13–6. Ezt követően még elindultunk az egyenlítés felé, de nem tudtunk haladni, maradt ez a végeredmény. 

Csapatunk ezzel elvesztette a 7. helyért vívott meccset, és a nyolcadik pozícióban fejezte be az Európa-bajnokságot.   

AMERIKAI FUTBALL
Európa-bajnoki mérkőzés
A 7. helyért (Kincsem Park, Rugby Center) 
Magyarország–Svédország 6–13 (3–0, 3–7, 0–0, 0–6)   

 

 

 

