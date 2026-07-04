Anthony Taylor kapta a Portugália–Spanyolország rangadót

Anthony Taylor eddig két nem európai párharcot kapott a vb-n, az Üzbegisztán–Kolumbia és a Szenegál–Irak csoportmeccs volt az övé. A 47 éves angol játékvezető az egyenes kieséses szakaszban is lehetőséget kap, ugyanis a FIFA neki adta a talán leginkább várt nyolcaddöntőt, a Portugália–Spanyolország rangadót.

Az Egyesült Államok–Belgium összecsapáson Adham Mahadmeh fújja a sípot. A 39 éves jordániai játékvezető az első, aki négy meccsen dirigál ezen a vb-n, hiszen a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek és az Új-Zéland–Belgium csoportmeccsek után a 32 között az Anglia–Kongói DK meccset is ő vezette.