Nemzeti Sportrádió

Anthony Taylor kapta a Portugália–Spanyolország rangadót

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.04. 20:51
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Anthony Taylor (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 Anthony Taylor Spanyolország
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) újabb két nyolcaddöntő játékvezetői küldését hozta nyilvánosságra.

Anthony Taylor eddig két nem európai párharcot kapott a vb-n, az Üzbegisztán–Kolumbia és a Szenegál–Irak csoportmeccs volt az övé. A 47 éves angol játékvezető az egyenes kieséses szakaszban is lehetőséget kap, ugyanis a FIFA neki adta a talán leginkább várt nyolcaddöntőt, a Portugália–Spanyolország rangadót.

Az Egyesült Államok–Belgium összecsapáson Adham Mahadmeh fújja a sípot. A 39 éves jordániai játékvezető az első, aki négy meccsen dirigál ezen a vb-n, hiszen a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek és az Új-Zéland–Belgium csoportmeccsek után a 32 között az Anglia–Kongói DK meccset is ő vezette.

 

Portugália foci vb 2026 Anthony Taylor Spanyolország
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