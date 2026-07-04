Nemzeti Sportrádió

Leclerc és Hamilton levadászná Antonellit a silverstone-i versenyen

H. L.H. L.
2026.07.04. 19:45
A két Ferrarinak sikerül megszorongatnia Antonellit vasárnap? (Fotó: AFP)
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F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Brit Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a rajtelsőséget a Formula–1-es Brit Nagydíj időmérőjén. Az olasz úgy érzi, a tempó adott a sikerhez, de tudja, hogy a közvetlen mögötte két Ferrari össze fog dolgozni ellene, ami megnehezítheti az életét. A másodikként záró Charles Leclerc hosszú idő után érezte igazán jól magát a volán mögött, de a harmadik helyre visszaszoruló Lewis Hamilton is elégedetten értékelt.

Míg a silverstone-i nyitó nap Lewis Hamiltonról szólt, szombaton a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került a középpontba, és azt követően, hogy pályafutása során először aratott győzelmet sprintversenyen, az időmérőn megszerezte idénybeli és egyben karrierje ötödik pole pozícióját. Az olasz pilóta végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és lehető legjobb helyzetben van ahhoz, hogy vasárnap tovább növelje a 43 pontos előnyét csapattársával, George Russell-lel szemben. A brit versenyző ugyanis amellett, hogy ezúttal is alulmaradt a házon belüli csatában, mindkét Ferrari előtte zárt, így csak a negyedik helyről várhatja a versenyt.

Antonelli elsőként teljesítette az utolsó gyors körét, amit nem annyira élvezett, de így is 175 ezredet adott a második helyezettnek. „Kicsit feszült voltam, mert sosem szeretem elsőként megkezdeni az utolsó próbálkozást. Az utolsó köröm nagyon tiszta volt. Őszintén szólva, minden összeállt a végén. A szél miatt azonban rendkívül nehéz volt a helyzet, elég nagy és váratlan széllökésekkel kellett megküzdenünk.”

„Az időmérő során fokozatosan egyre jobbak lettünk, ezért különösen jó érzés, hogy végül megszereztük a pole pozíciót. Egyáltalán nem változtattunk az autón, csak a differenciálmű. a fékerőelosztás, illetve a vezetési stílus terén módosítottunk. Ezekből próbáltuk kihozni a lehető legtöbbet, és sikerült olyan beállításokat találnunk, amelyek segítettek abban, hogy időmérőn egyre jobb legyek” – értékelt Antonelli, aki arra is kitért, mire számít a vasárnapi versenyen. 

„Természetesen nem lesz egyszerű, hiszen a Ferrarik ott vannak mögöttem, és biztosan össze fognak dolgozni. Remek a tempójuk, de mi is erősek voltunk a sprintfutamon. Bízom benne, hogy átmentjük ezt a formát vasárnapra is, és jó versenyünk lehet.”

Antonellihez a pénteken még nagy hátrányban lévő Charles Leclerc került a legközelebb. A monacói úgy érzi, végre sikerült megtalálni a helyes irányt, és hosszú idő után igazán jól érezte magát a volán mögött. „Örülök az eredménynek. Az elmúlt néhány futam nehéz volt, mert nem igazán találtam meg az összhangot az autóval, és egyáltalán nem álltak össze a dolgok. Vasárnaponként pedig többször közbejött valami, ami miatt nem tudtunk pontot szerezni, ezért különösen örülök, hogy újra jól érzem magam az autóban.”

„Rengeteg munka zajlott a háttérben azért, hogy visszataláljunk ehhez az érzéshez. Talán most először volt meg ismét az az érzés volán mögött, ami mindenképpen pozitív. Azonban tisztában vagyok vele, az utóbbi időben mennyit küszködtem azzal, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsak, úgyhogy ez még csak a kezdet, de jó lépés a megfelelő irányba. Most kicsit mindent górcső alá veszek, mert az elmúlt időszakban túl sok időt vesztettem. Egyszerűen nem volt meg a tempóm, ezért ilyenkor a vezetési stílustól kezdve tényleg minden egyes részletet meg kell vizsgálni.”

„Szerintem jó munkát végeztünk, és elégedett vagyok a második hellyel. Természetesen jobb lett volna megszerezni a pole pozíciót, de Kimi elképesztő kört rakott össze, és teljes mértékben megérdemelte.”

Hamilton a sprintfutamon a pole pozícióból indulva második lett, majd az időmérőn Antonelli mellett a csapattársa, Leclerc is megelőzte őt hazai közönség előtt. A hétszeres világbajnok korábbi márkatársával, Russell-lel fog osztozni a második rajtsoron, de igyekszik inkább előre tekinteni, és bízik benne, hogy stratégiailag legyőzhetik a Mercedest, és esélyük lehet harcba szállni a győzelemért. 

„Örülök, hogy itt állhatok, Antonelli és Leclerc is nagyszerű munkát végzett. Charles sokat lépett előre, miközben a Mercedeshez képest egyszerűen hiányzik a tempónk, ami már jó ideje így van. De fokozatosan közeledünk, és az, hogy most mindketten itt vagyunk, fontos a csapat számára.  Nagyszerű, hogy mindketten ilyen remek helyről rajtolhatunk. Az, hogy képesek leszünk-e tartani Kimi tempóját, kérdéses, de bízom benne, hogy a stratégiával és csapatként összedolgozva meg tudjuk szorongatni a Mercedest. Mindent beleadunk.”

Folytatás vasárnap 16 órakor a versennyel.  

BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:28.111átlag: 240.6916 km/ó
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.2860.175 mp h.
3.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.4580.347
4.George RussellbritMercedes1:28.4810.370
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:28.7460.635
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.8770.766
7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:28.8930.782
8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:29.0320.921
9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:29.3051.194
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:29.7161.605
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1:29.4610.968
12.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:30.0631.570
13.Nico HülkenbergnémetAudi1:30.0761.583
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:30.5012.008
15.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:30.6232.130
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.6381.362
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:30.6801.404
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:31.2271.951
19.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:31.3212.045
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.9402.664
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:32.8633.587
22.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:32.8883.612

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Hadjar1:29.2761.Antonelli1:28.493
2.Lawson1:29.3002.Leclerc1:28.626
3.Leclerc1:29.5343.Hamilton1:28.864
4.Hülkenberg1:29.5394.Russell1:28.920
5.Verstappen1:29.5495.Hadjar1:29.069
6.Hamilton1:29.6446.Verstappen1:29.113
7.Lindblad1:29.6617.Piastri1:29.218
8.Antonelli1:29.7198.Lindblad1:29.324
9.Piastri1:29.9719.Norris1:29.383
10.Russell1:29.98510.Lawson1:29.429
11.Norris1:30.18611.Bortoleto1:29.461
12.Bortoleto1:30.26912.Gasly1:30.063
13.Gasly1:30.34513.Hülkenberg1:30.076
14.Sainz1:30.56214.Bearman1:30.501
15.Bearman1:30.57015.Sainz1:30.623
16.Albon1:30.63816.Albon1:30.743
17.Ocon1:30.680  
18.Bottas1:31.227  
19.Colapinto1:31.321  
20.Pérez1:31.940  
21.Stroll1:32.863  
22.Alonso1:32.888  
77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja16.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

 

F1 Andrea Kimi Antonelli Charles Leclerc George Russell Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Brit Nagydíj
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