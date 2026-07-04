Leclerc és Hamilton levadászná Antonellit a silverstone-i versenyen

Míg a silverstone-i nyitó nap Lewis Hamiltonról szólt, szombaton a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került a középpontba, és azt követően, hogy pályafutása során először aratott győzelmet sprintversenyen, az időmérőn megszerezte idénybeli és egyben karrierje ötödik pole pozícióját. Az olasz pilóta végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és lehető legjobb helyzetben van ahhoz, hogy vasárnap tovább növelje a 43 pontos előnyét csapattársával, George Russell-lel szemben. A brit versenyző ugyanis amellett, hogy ezúttal is alulmaradt a házon belüli csatában, mindkét Ferrari előtte zárt, így csak a negyedik helyről várhatja a versenyt.

Antonelli elsőként teljesítette az utolsó gyors körét, amit nem annyira élvezett, de így is 175 ezredet adott a második helyezettnek. „Kicsit feszült voltam, mert sosem szeretem elsőként megkezdeni az utolsó próbálkozást. Az utolsó köröm nagyon tiszta volt. Őszintén szólva, minden összeállt a végén. A szél miatt azonban rendkívül nehéz volt a helyzet, elég nagy és váratlan széllökésekkel kellett megküzdenünk.”

„Az időmérő során fokozatosan egyre jobbak lettünk, ezért különösen jó érzés, hogy végül megszereztük a pole pozíciót. Egyáltalán nem változtattunk az autón, csak a differenciálmű. a fékerőelosztás, illetve a vezetési stílus terén módosítottunk. Ezekből próbáltuk kihozni a lehető legtöbbet, és sikerült olyan beállításokat találnunk, amelyek segítettek abban, hogy időmérőn egyre jobb legyek” – értékelt Antonelli, aki arra is kitért, mire számít a vasárnapi versenyen.

„Természetesen nem lesz egyszerű, hiszen a Ferrarik ott vannak mögöttem, és biztosan össze fognak dolgozni. Remek a tempójuk, de mi is erősek voltunk a sprintfutamon. Bízom benne, hogy átmentjük ezt a formát vasárnapra is, és jó versenyünk lehet.”

Antonellihez a pénteken még nagy hátrányban lévő Charles Leclerc került a legközelebb. A monacói úgy érzi, végre sikerült megtalálni a helyes irányt, és hosszú idő után igazán jól érezte magát a volán mögött. „Örülök az eredménynek. Az elmúlt néhány futam nehéz volt, mert nem igazán találtam meg az összhangot az autóval, és egyáltalán nem álltak össze a dolgok. Vasárnaponként pedig többször közbejött valami, ami miatt nem tudtunk pontot szerezni, ezért különösen örülök, hogy újra jól érzem magam az autóban.”

„Rengeteg munka zajlott a háttérben azért, hogy visszataláljunk ehhez az érzéshez. Talán most először volt meg ismét az az érzés volán mögött, ami mindenképpen pozitív. Azonban tisztában vagyok vele, az utóbbi időben mennyit küszködtem azzal, hogy kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsak, úgyhogy ez még csak a kezdet, de jó lépés a megfelelő irányba. Most kicsit mindent górcső alá veszek, mert az elmúlt időszakban túl sok időt vesztettem. Egyszerűen nem volt meg a tempóm, ezért ilyenkor a vezetési stílustól kezdve tényleg minden egyes részletet meg kell vizsgálni.”

„Szerintem jó munkát végeztünk, és elégedett vagyok a második hellyel. Természetesen jobb lett volna megszerezni a pole pozíciót, de Kimi elképesztő kört rakott össze, és teljes mértékben megérdemelte.”

Hamilton a sprintfutamon a pole pozícióból indulva második lett, majd az időmérőn Antonelli mellett a csapattársa, Leclerc is megelőzte őt hazai közönség előtt. A hétszeres világbajnok korábbi márkatársával, Russell-lel fog osztozni a második rajtsoron, de igyekszik inkább előre tekinteni, és bízik benne, hogy stratégiailag legyőzhetik a Mercedest, és esélyük lehet harcba szállni a győzelemért.

„Örülök, hogy itt állhatok, Antonelli és Leclerc is nagyszerű munkát végzett. Charles sokat lépett előre, miközben a Mercedeshez képest egyszerűen hiányzik a tempónk, ami már jó ideje így van. De fokozatosan közeledünk, és az, hogy most mindketten itt vagyunk, fontos a csapat számára. Nagyszerű, hogy mindketten ilyen remek helyről rajtolhatunk. Az, hogy képesek leszünk-e tartani Kimi tempóját, kérdéses, de bízom benne, hogy a stratégiával és csapatként összedolgozva meg tudjuk szorongatni a Mercedest. Mindent beleadunk.”

Folytatás vasárnap 16 órakor a versennyel.

BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:28.111 átlag: 240.6916 km/ó 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:28.286 0.175 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:28.458 0.347 4. George Russell brit Mercedes 1:28.481 0.370 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:28.746 0.635 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:28.877 0.766 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:28.893 0.782 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:29.032 0.921 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:29.305 1.194 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:29.716 1.605 11. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:29.461 0.968 12. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:30.063 1.570 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:30.076 1.583 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:30.501 2.008 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:30.623 2.130 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:30.638 1.362 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:30.680 1.404 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:31.227 1.951 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:31.321 2.045 20. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:31.940 2.664 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:32.863 3.587 22. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:32.888 3.612